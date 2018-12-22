ريال مدريد يُخطط لصفقة تبادلية مدوية مع ليفربول

ليس خافياً أن محمد صلاح يُثير اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، فالنجم المصري قدم موسماً خرافياً مع ليفربول، وكاد يتوج معه بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يسعى النادي الإنجليزي إلى الفوز بها في أقرب وقت ممكن.

ويقدم محمد صلاح (26 عاماً) حالياً موسماً ممتازاً مع ليفربول، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 51 نقطة، إذ يركز "الريدز" بشكل كبير على الفوز بلقب "البريميرليغ" الغائب عن خزائن النادي منذ عدة سنوات.

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد سينصب شباكه مرة ثانية حول نجم ليفربول الأول، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن "الميرنغي"، يريد الظفر بخدمات محمد صلاح نهاية الموسم الكروي الحالي.

وتابع الموقع الفرنسي، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع محمد صلاح على رأس قائمة الصفقات الكروية التي يريد "النادي الملكي" إبرامها، لاسيما وأن الفريق الإسباني العملاق في حاجة إلى دماء جديدة، من أجل المنافسة على كل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

وأردف نفس المصدر أن ريال مدريد على استعداد لإدراج نجمه الشاب ماركو أسينسيو في الصفقة، من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي. فيما يرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ قيمة النجم المصري المالي حالياً حوالي 150 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".

من جهة أخرى، تراجعت أسهم نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو كثيراُ في بورصة اللاعبين هذا الموسم، إذ انخفض مستوى الدولي الإسباني الموهوب وجلس في أكثر من مرة على مقاعد بدلاء "الميرنغي"، الذي عاش بداية صعبة مع المدرب المقال لوبيتيجي.