ريال مدريد يلجأ لحيلة أخيرة لضم هازارد

يبدو أن ريال مدريد لا يزال يتشبث ببصيص من الأمل لضم نجم تشيلسي إدين هازارد، إذ يُحاول "الميرنغي" الحصول على خدمات النجم البلجيكي قبل غلق سوق انتقالات اللاعبين، من أجل خلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المُنتقل حديثاً إلى فريق يوفنتوس.

وتشير تقارير صحيفة قادمة من إسبانيا إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس "الأبيض الملكي" يملك بين أيديه ورقة رابحة، قد تقلب موازين اللعب وتنقل إدين هازارد (27 عاماً) إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في الأيام القليلة القادمة.

وتوضح التقارير الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يعتزم تقديم ماتيو كوفاسيتش فضلاً عن مبلغ مالي بهدف إقناع تشيلسي بالتخلي عن إدين هازارد، وأضافت أن ريال مدريد يعرف جيداً رغبة "البلوز" في الحصول على لاعب "الميرنغي" المُعار كوفاسيتش بشكل دائم.

وكان ماتيو كوفاسيتش (24 عاماً) قد انتقل إلى فريق تشيلسي اللندني على سبيل الإعارة، فيما أكدت تقارير صحفية إنجليزية رغبة الدولي الكرواتي في مواصلة رحلته مع تشيلسي، وعدم العودة مُجدداً إلى ريال مدريد.

وتابعت التقارير أن رئيس ريال مدريد يريد رؤية هازارد بقميص فريق العاصمة الإسبانية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بيد أن المصادر أضافت أن "الميرنغي" قد ينتظر حتى الميركاتو الشتوي للظفر بخدمات هازارد، حيث سيكون ثمنه مُنخفضاً بالمقارنة مع الوقت الحالي.

وتردف نفس المصادر أنه حتى لو انتقل هازارد إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، فإنه يسكون قادراً على اللعب مع "الميرنغي" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يحلم هازارد برفعها في أقرب وقت ممكن.