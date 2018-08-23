 ريال مدريد يلجأ لحيلة أخيرة لضم هازارد | عالم الرياضة | DW | 25.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ريال مدريد يلجأ لحيلة أخيرة لضم هازارد

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يُحضر لخطة أخيرة للظفر بخدمات نجم تشيلسي إدين هازرد في فترة الانتقالات الصيفية. "الميرنغي" سيحاول توظيف ورقة يملكها لجلب النجم البلجيكي إلى القلعة المدريدية في الأيام القليلة القادمة.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien - Warm-Up (Reuters/D. Martinez)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن ريال مدريد لا يزال يتشبث ببصيص من الأمل لضم نجم تشيلسي إدين هازارد، إذ يُحاول "الميرنغي" الحصول على خدمات النجم البلجيكي قبل غلق سوق انتقالات اللاعبين، من أجل خلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المُنتقل حديثاً إلى فريق يوفنتوس.

مختارات

مع اقتراب إسدال الستار عن فترة انتقالات اللاعبين، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو، إذ دخل النادي الملكي في سباق مع الزمن للظفر بخدمات نجم كبير لتعويض رحيل رونالدو، بيد أنه تلقى عدة صفعات متتالية. (23.08.2018)

بعدما ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي عرض على نجمه إدين هازارد تمديد عقده مع "البلوز"، فيما وضع النجم البلجيكي شرطاً لمواصلة رحلته الكروية مع تشيلسي. (21.08.2018)

 وتشير تقارير صحيفة قادمة من إسبانيا إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس "الأبيض الملكي" يملك بين أيديه ورقة رابحة، قد تقلب موازين اللعب وتنقل إدين هازارد (27 عاماً) إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في الأيام القليلة القادمة.

وتوضح التقارير الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يعتزم تقديم ماتيو كوفاسيتش فضلاً عن مبلغ مالي بهدف إقناع تشيلسي بالتخلي عن إدين هازارد، وأضافت أن ريال مدريد يعرف جيداً رغبة "البلوز" في الحصول على لاعب "الميرنغي" المُعار كوفاسيتش بشكل دائم.

وكان ماتيو كوفاسيتش (24 عاماً) قد انتقل إلى فريق تشيلسي اللندني على سبيل الإعارة، فيما أكدت تقارير صحفية إنجليزية رغبة الدولي الكرواتي في مواصلة رحلته مع تشيلسي، وعدم العودة مُجدداً إلى ريال مدريد.

وتابعت التقارير أن رئيس ريال مدريد يريد رؤية هازارد بقميص فريق العاصمة الإسبانية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بيد أن المصادر أضافت أن "الميرنغي" قد ينتظر حتى الميركاتو الشتوي للظفر بخدمات هازارد، حيث سيكون ثمنه مُنخفضاً بالمقارنة مع الوقت الحالي.

وتردف نفس المصادر أنه حتى لو انتقل هازارد إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، فإنه يسكون قادراً على اللعب مع "الميرنغي" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يحلم هازارد برفعها في أقرب وقت ممكن.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

Real Madrid Florentino Perez PK Pressekonferenz

الكشف عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو 23.08.2018

مع اقتراب إسدال الستار عن فترة انتقالات اللاعبين، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو، إذ دخل النادي الملكي في سباق مع الزمن للظفر بخدمات نجم كبير لتعويض رحيل رونالدو، بيد أنه تلقى عدة صفعات متتالية.

Fußball-Spieler Eden Hazard

هازارد يضع شرطاً للبقاء مع تشيلسي 21.08.2018

بعدما ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي عرض على نجمه إدين هازارد تمديد عقده مع "البلوز"، فيما وضع النجم البلجيكي شرطاً لمواصلة رحلته الكروية مع تشيلسي.

Mateo Kovacic

كوفاسيتش يُلمح لمستقبله مع ريال مدريد! 20.08.2018

بعدما رفع راية العصيان في وجه ناديه السابق ريال مدريد، من أجل الانتقال إلى فريق يمنحه دقائق لعب أكثر، أكد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عزمه مواصلة مسيرته الكروية مع ناديه الانجليزي، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ريال مدريد يلجأ لحيلة أخيرة لضم هازارد

الكشف عن تفاصيل إقناع توخل لنيمار بالبقاء في جيرمان

بونسدليغا: بايرن يفتتح الدوري بثلاثية ضد هوفنهايم

أسطورة أرسنال ادامز يكشف نقطة ضعف أوزيل

عجلة البوندسليغا تعود للدوران وبايرن يتطلع للقب جديد

زيدان يضع شرطاً لتدريب مانشستر يونايتد