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ريال مدريد يكتسح برشلونة ويحرز كأس السوبر الإسبانية

١٤ يناير ٢٠٢٤

تُوّج ريال مدريد بلقب الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ذلك بعد ان اكتسح غريمه التقليدي برشلونة 4-1 على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض السعودية.

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فينيسيوس جونيور قاد ريال مدريد لفوز كبير على برشلونة برباعية سجل منها هو ثلاثة أهداف (14.01.2024).
فينيسيوس جونيور قاد ريال مدريد لفوز كبير على برشلونة برباعية سجل منها هو ثلاثة أهداف.صورة من: AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

سيطر ريال مدريد على كل مجريات اللقاء مع برشلونة اليوم الأحد (14 كانون الثاني/يناير 2024) وتلاعب ببطل السوبر الإسباني الموسم الماضي الذي لم يستطع إيقاف فينيسيوس جونيور وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفتين على المهاجم البرازيلي.

وسجل فينيسيوس هدفين من مدى قريب في الدقيقتين السابعة والعاشرة قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق بعدما تابع كرة مرتدة بتسديدة قوية في الدقيقة 33. لكن فينيسيوس أعاد التقدم بفارق هدفين لريال مدريد مجدداً بركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد عرقلته من أراوخو.

وكان الهدف بمثابة ضربة قوية لبرشلونة الذي سيطر على الشوط الثاني قبل أن يسجل رودريغو من كرة مرتدة في الدقيقة 64 ليجعل النتيجة 4-1 لفريقه الذي كان بوسعه زيادة الفارق. 

ونجح ريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي المسابقة العام الماضي التي اقيمت ايضًا في المملكة العربية السعودية، والتي منحت المدرب تشافي أول ألقابه كمدرب للفريق الكاتالوني بنتيجة 3-1.

وسبق للسعودية استضافة ثلاث نسخ من الكأس السوبر الإسبانية، عام 2020 في جدة توّج بلقبها ريال مدريد أمام أتلتيكو بركلات الترجيح، ليعود مجدداً ويثبت جدارته عام 2022 في الرياض ضد أتلتيك بلباو (2-0)، فيما ظفر برشلونة عام 2023 في الرياض.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

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