ريال مدريد يقلب الطاولة على دورتموند وشتوتغارت يصعق يوفنتوس

بعدما خرج الريال في الشوط الأول متأخرا بهدفين أمام دورتموند بدوري الأبطال، نجح في تسجيل 5 أهداف متتالية في شباك الفريق الألماني ليقتنص نقاط المباراة في ليلة تألق فيها فينيسيوس، فيما صعق شتوتغارت يوفنتوس بالوقت القاتل.

حول ريال مدريد تأخره بهدفين لصفر ليحقق "ريمونتادا" تاريخية بفوز مثير بنتيجة 5-2 على ضيفه بروسيا دورتموند ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل فينيسيوس ثلاثية من الأهداف في ساعة متأخرة مساء اليوم الثلاثاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

وفي إعادة لنهائي العام الماضي، استغل دورتموند غفوة ريال مدريد في خمس دقائق ليسجل هدفين عن طريق دونييل مالين وجيمي غيتنز ليخيم الصمت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وعاد حامل اللقب أكثر نشاطا بعد نهاية الاستراحة واحتاج إلى 15 دقيقة لقلب الطاولة بعدما قلص أنطونيو روديغر الفارق بضربة رأس قبل أن يدرك فينيسيوس التعادل من مدى قريب في شباك حارس دورتموند غريغور كوبل.

ومنح لوكاس فاسكيز التقدم لريال مدريد في الدقيقة 83 بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة قبل أن يضيف فينيسيوس هدفين بعد أداء فردي رائع للاعب البرازيلي ليضمن فوزا مثيرا لصاحب الأرض ويحصل على جائزة رجل المباراة.

فينيسيوس الذي تألق في نهائي البطولة الموسم الماضي (1/6/2024) عاد للتألق أمام دورتموند وسجل ثلاثية مساء الليلة في فوز الفريق 5/2 بالجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا. صورة من: Carl Recine/REUTERS

شتوتغارت يفوز على يوفنتوس

واقتنص شتوتغارت الألماني فوزا قاتلا من مضيفه يوفنتوس الإيطالي 1 /صفر مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. ويدين شتوتغارت بالفضل في هذا الفوز لنجمه المالي البلال توريه، الذي خطف هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

وتحصل شتوتغارت على ضربة جزاء في الدقيقة 84 تزامنت مع طرد دانيلو لاعب يوفنتوس، لكن إنزو ميو أهدرها، كما ألغى الحكم هدفا لشتوتغارت سجله دينيز أونداف في الدقيقة 48.

وتعثر يوفنتوس للمرة الأولى بعد الفوز في أول جولتين على ضيفه إيندهوفن الهولندي 3 1/ ومضيفه لايبزيغ الألماني 3 / 2، بينما حقق شتوتغارت فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الماضية مع سبارتا براغ التشيكي 1/ 1 وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعب ريال مدريد الإسباني 1 / 3 وتوقف رصيد يوفنتوس عند ست نقاط في المركز الحادي عشر بينما رفع شتوتغارت رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)