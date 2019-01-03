 ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام | عالم الرياضة | DW | 08.01.2019

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عالم الرياضة

ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام

يبدو أن نتائج ريال مدريد المخيبة في هذا الموسم ستدفع الفريق إلى النزول بكل ثقله في فترة انتقالات اللاعبين. "الميرنغي" بدأ التحرك من أجل ضم نجم يسيل لُعاب عدة أندية أوروبية، فيما قد تقبل إدارة "السبيرز" بعرض ريال مدريد.

Großbritannien Premier League | Christian Eriksen, Tottenham Hotspur (picture-alliance/empics/M. Kerton)

صورة أرشيفية.

مع تراجع مستوى ريال مدريد كثيراً هذا الموسم، وابتعاده عن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة بـ 10 نقاط كاملة، يستعد "الميرنغي" إلى إجراء تغييرات كبيرة، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في فريق العاصمة الإسبانية، ومواصلة الوقوف على منصات التتويج القارية والمحلية.

ويرصد ردار ريال مدريد عدة أسماء بهدف التعاقد معها في أقرب وقرب ممكن، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" لازالت لم تهضم بعد رحيل كريستيانو رونالدو المفاجئ عن الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى يوفنتوس.

مختارات

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره يوفنتوس برسم دور 16 من الكأس "ذات الأذنين". وتتوجه الأنظار في هذا اللقاء إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يخوض اختبارا صعبا في مواجهة "أساتذة الدفاع" في عالم الساحرة المستديرة. (13.02.2018)

بينما يسعى برشلونة إلى ترميم صفوفه بالعديد من الصفقات الكروية، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول نيمار من أجل خطف لاعب يريد "البلوغرانا" ضمه في فترة الانتقالات الصيفية. فكيف ذلك؟ (04.05.2018)

وأوضح موقع صحيفة "الإندبندت" أن ريال مدريد مستعد لفتح خزائنه، من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير كريستيان إيركسن، وأضاف الموقع البريطاني أن ريال مدريد سيعرض 100 مليون جنيه استرليني على إدارة "السبيرز" بهدف إقناعها التخلي عن الدولي الدنماركي الموهوب.

وتابع الموقع البريطاني أن إمكانية ريال مدريد للظفر بخدمات إيركسن (26 عاماً) تبدو ممكنة، خاصة وأن متوسط ميدان "السبيرز" لم يرد بعد على عرض إدارة النادي، التي تسعى إلى تمديد عقد اللاعب، وقطع الطريق على باقي الفرق الأوروبية الراغبة في ضمه.

هذا وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قد أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان وضع كريستيان إيركسن عن كثب، في محاولة للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما قد يجد الدولي الدنماركي صعوبة في رفض فرصة اللعب في الدوري الإسباني بقميص "البلوغرانا" أو "الميرنغي". يشار إلى أن عقد كريستيان إيركسن، ينتهي مع توتنهام في صيف 2020، ما قد يدفع النادي اللندني إلى بيعه في الصيف المقبل مخافة رحيله مجاناً بعد نهاية عقده مع النادي اللندني.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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