ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام

مع تراجع مستوى ريال مدريد كثيراً هذا الموسم، وابتعاده عن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة بـ 10 نقاط كاملة، يستعد "الميرنغي" إلى إجراء تغييرات كبيرة، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في فريق العاصمة الإسبانية، ومواصلة الوقوف على منصات التتويج القارية والمحلية.

ويرصد ردار ريال مدريد عدة أسماء بهدف التعاقد معها في أقرب وقرب ممكن، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" لازالت لم تهضم بعد رحيل كريستيانو رونالدو المفاجئ عن الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى يوفنتوس.

وأوضح موقع صحيفة "الإندبندت" أن ريال مدريد مستعد لفتح خزائنه، من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير كريستيان إيركسن، وأضاف الموقع البريطاني أن ريال مدريد سيعرض 100 مليون جنيه استرليني على إدارة "السبيرز" بهدف إقناعها التخلي عن الدولي الدنماركي الموهوب.

وتابع الموقع البريطاني أن إمكانية ريال مدريد للظفر بخدمات إيركسن (26 عاماً) تبدو ممكنة، خاصة وأن متوسط ميدان "السبيرز" لم يرد بعد على عرض إدارة النادي، التي تسعى إلى تمديد عقد اللاعب، وقطع الطريق على باقي الفرق الأوروبية الراغبة في ضمه.

هذا وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قد أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان وضع كريستيان إيركسن عن كثب، في محاولة للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما قد يجد الدولي الدنماركي صعوبة في رفض فرصة اللعب في الدوري الإسباني بقميص "البلوغرانا" أو "الميرنغي". يشار إلى أن عقد كريستيان إيركسن، ينتهي مع توتنهام في صيف 2020، ما قد يدفع النادي اللندني إلى بيعه في الصيف المقبل مخافة رحيله مجاناً بعد نهاية عقده مع النادي اللندني.