ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام

مع تراجع مستوى ريال مدريد كثيراً هذا الموسم، وابتعاده عن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة بـ 10 نقاط كاملة، يستعد "الميرنغي" إلى إجراء تغييرات كبيرة، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في فريق العاصمة الإسبانية، ومواصلة الوقوف على منصات التتويج القارية والمحلية.
ويرصد ردار ريال مدريد عدة أسماء بهدف التعاقد معها في أقرب وقرب ممكن، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" لازالت لم تهضم بعد رحيل كريستيانو رونالدو المفاجئ عن الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى يوفنتوس.
وأوضح موقع صحيفة "الإندبندت" أن ريال مدريد مستعد لفتح خزائنه، من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير كريستيان إيركسن، وأضاف الموقع البريطاني أن ريال مدريد سيعرض 100 مليون جنيه استرليني على إدارة "السبيرز" بهدف إقناعها التخلي عن الدولي الدنماركي الموهوب.
وتابع الموقع البريطاني أن إمكانية ريال مدريد للظفر بخدمات إيركسن (26 عاماً) تبدو ممكنة، خاصة وأن متوسط ميدان "السبيرز" لم يرد بعد على عرض إدارة النادي، التي تسعى إلى تمديد عقد اللاعب، وقطع الطريق على باقي الفرق الأوروبية الراغبة في ضمه.
هذا وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قد أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان وضع كريستيان إيركسن عن كثب، في محاولة للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما قد يجد الدولي الدنماركي صعوبة في رفض فرصة اللعب في الدوري الإسباني بقميص "البلوغرانا" أو "الميرنغي". يشار إلى أن عقد كريستيان إيركسن، ينتهي مع توتنهام في صيف 2020، ما قد يدفع النادي اللندني إلى بيعه في الصيف المقبل مخافة رحيله مجاناً بعد نهاية عقده مع النادي اللندني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري