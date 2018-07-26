 ريال مدريد يعلن عن شرطه لضم نجم مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 27.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ريال مدريد يعلن عن شرطه لضم نجم مانشستر يونايتد

في الوقت الذي يقترب فيه مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارتيال من مغادرة النادي الإنجليزي العريق، ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد دخل على خط الأندية الراغبة في ضم الدولي الفرنسي. لكن "الميرنغي" وضع شرطا لإتمام الصفقة.

England Fußball Manchester United vs. Leicester City (Reuters/J. Cairnduff)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحفية "ديلي ستار" البريطانية، أن نجم فريق مانشستر يونايتد أنتوني مارتيال، يدخل ضمن دائرة اهتمامات فريق ريال مدريد الإسباني، الذي يبحث منذ مدة عن خليفة لمهاجم "الميرنغي" كريم بنزيما.

مختارات

مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما يضغط على "الميرنغي" من أجل تلبية طلب يُعتبر على قائمة أولويات لاعبي كرة القدم. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية، في ظل توقعات بحدوث تغييرات كثيرة في كتيبة "الميرنغي" الكروية. (30.06.2018)

بينما يستعد بنزيما لقيادة هجوم ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، تشير تقارير صحفية إلى أن النجم الفرنسي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من مغادرة "الميرنغي"، خاصة بعدما استقر رئيس النادي على خليفته. فمن هو؟ (22.05.2018)

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد وضع شرطا واحدا للتعاقد مع الشاب الفرنسي مارتيال، وأضاف أن "الأبيض الملكي" يُريد أولا ضمان رحيل المهاجم كريم بنزيما، من أجل التعاقد مع أنتوني مارتيال.

وتابع نفس المصدر، أن مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي، وضع مهاجم مانشستر يونايتد مارتيال على رأس قائمة اللاعبين، الذين يعتزم "الميرنغي" التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، في حال قرر بنزيما مغادرة النادي الملكي.

وتبدو مهمة ريال مدريد نوعا ما سهلة في الحصول على خدمات أنتوني مارتيال، خاصة بعدما عبر اللاعب الفرنسي (22 عاما) عن رغبته الواضحة، في البحث عن تجربة كروية جديدة مع فريق، يمنحه إمكانية لعب دقائق أكثر فوق المستطيل الأخضر.

إلى ذلك، أبدى فريق توتنهام اللندني أيضا رغبة كبيرة في الظفر بخدمات الشاب الفرنسي، الذي لا يعيش أحسن أيامه الكروية مع فريق مانشستر يونايتد، إذ لازم دكة بدلاء "الشياطين الحمر" في أكثر من مرة، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

 يُشار إلى أنتوني مارتيال، غادر مؤخرا معسكر فريق مانشستر يونايتد، حيث توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل حضور ولادة طفله الثاني.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien - Warm-Up

ريال مدريد يُوافق على فتح خزائنه لضم هازارد 26.07.2018

ريال مدريد يُوافق على طلبات تشيلسي المالية من أجل الحصول على خدمات النجم البلجيكي إدين هازارد. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة "الميرنغي" البحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان كريستيانو رونالدو.

Fussball Real Madrid vs. FC Barcelona

إنتر ميلان ينسج خيوطه حول نجم ريال مدريد 25.07.2018

نجم جديد في تشكيلة فريق ريال مدريد يستعد لمغادرة "الميرنغي" والانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. فمن هو هذا النجم؟ وهل سيقبل ريال مدريد السماح له بالرحيل؟

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool _ Tor 2:1

عملاق إنجليزي يبدأ التحرك لخطف نجم ريال مدريد 20.07.2018

يبدو أن تشكيلة فريق ريال مدريد ستفقد أحد العناصر المهمة، التي ساهمت في تعزيز سيطرة "الميرنغي" على مسابقة دوري أبطال أوروبا. عملاق إنجليزي بدأ فعلا التحرك من أجل خطف نجم "الأبيض الملكي". فمن هو؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

رونالدو سيدفع ملايين اليورو تفاديا للسجن في إسبانيا

ريال مدريد يعلن عن شرطه لضم نجم مانشستر يونايتد

نيمار يُعرقل صفقة برشلونة مع باريس سان جيرمان!

حارس أرسنال يقترح دعم أوزيل بطريقة خاصة

ريال مدريد يُوافق على فتح خزائنه لضم هازارد

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب بجانب رونالدو وميسي