ريال مدريد يعلن عن شرطه لضم نجم مانشستر يونايتد

ذكر موقع صحفية "ديلي ستار" البريطانية، أن نجم فريق مانشستر يونايتد أنتوني مارتيال، يدخل ضمن دائرة اهتمامات فريق ريال مدريد الإسباني، الذي يبحث منذ مدة عن خليفة لمهاجم "الميرنغي" كريم بنزيما.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد وضع شرطا واحدا للتعاقد مع الشاب الفرنسي مارتيال، وأضاف أن "الأبيض الملكي" يُريد أولا ضمان رحيل المهاجم كريم بنزيما، من أجل التعاقد مع أنتوني مارتيال.

وتابع نفس المصدر، أن مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي، وضع مهاجم مانشستر يونايتد مارتيال على رأس قائمة اللاعبين، الذين يعتزم "الميرنغي" التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، في حال قرر بنزيما مغادرة النادي الملكي.

وتبدو مهمة ريال مدريد نوعا ما سهلة في الحصول على خدمات أنتوني مارتيال، خاصة بعدما عبر اللاعب الفرنسي (22 عاما) عن رغبته الواضحة، في البحث عن تجربة كروية جديدة مع فريق، يمنحه إمكانية لعب دقائق أكثر فوق المستطيل الأخضر.

إلى ذلك، أبدى فريق توتنهام اللندني أيضا رغبة كبيرة في الظفر بخدمات الشاب الفرنسي، الذي لا يعيش أحسن أيامه الكروية مع فريق مانشستر يونايتد، إذ لازم دكة بدلاء "الشياطين الحمر" في أكثر من مرة، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

يُشار إلى أنتوني مارتيال، غادر مؤخرا معسكر فريق مانشستر يونايتد، حيث توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل حضور ولادة طفله الثاني.