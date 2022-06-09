ريال مدريد يضع 100 مليون على الطاولة للظفر بخدمات نجم صاعد!

كشف موقع "ذا أثليتيك" المتخصص بالشؤون الرياضية أن لاعب خط وسط موناكو، أوريلين تشواميني (22 عاماً)، في طريقه إلى الانتقال إلى ريال مدريد.



وأضاف الموقع أن الناديان توصلا بالفعل إلى اتفاق شفهي، مشيراً إلى أن انتقال تشواميني، لاعب المنتخب الفرنسي، إلى القلعة المدريدية أصبح "مسألة وقت فحسب".

ويبدو أن النادي الملكي مقتنع بمهارة النجم الصاعد، إذ يتعين عليه دفع ما يصل إلى 100 مليون يورو في صفقة الانتقال، بحسب "ذا أثليتيك". ورغم أن الصفقة "ضخمة" إلا أنها "منطقية تماماً"، بحسب موقع "شبورت1" الألماني، الذي أضاف أن ثلاثي خط الوسط في ريال مدريد، كاسيميرو (30 عاماً) وتوني كروس (32 عاماً) ومودريتش (36 عاماً) "يحتاجون إلى الراحة".



وكان تشواميني، الفرنسي من أصل كاميروني، يثير لعاب كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أيضاً. وكان النادي الملكي نجح مؤخراً في الظفر بخدمات المدافع الألماني، أنطونيو روديغر، قادماً من تشيلسي في صفقة انتقال حر، بعد أن كان هدفاً للعديد من الأندية، من بينها بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بالإضافة إلى برشلونة.



م.ع.ح/و.ب