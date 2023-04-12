ريال مدريد يضع قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2023)، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، افتتح النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة التسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 21، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وكان بنزيمة زار مرمى ليفربول الإنجليزي في مباراتي الفريقين بدور الـ16 في البطولة، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي الليلة.

واستغل الريال النقص العددي في صفوف تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بواسطة نجمه (البديل) ماركو أسينسيو، بعد بضع ثواني من نزوله إلى أرض الملعب.

ويأتي هذا الفوز ليصالح الريال جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المباغتة 2 / 3 أمام ضيفه فياريال بالدوري الإسباني السبت الماضي.

في المقابل تأتي تلك الخسارة لتزيد من جراح تشيلسي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات، علما بأن هذه هي المباراة الثانية للفريق الأزرق تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، الذي تولى المسؤولية مؤقتا خلفا للمدرب جراهام بوتر.

وأصبح يكفي الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للدور قبل النهائي في المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.

في المقابل، بات يتعين على تشيلسي الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل على منافسه إذا أراد الاستمرار في البطولة القارية التي توج بلقبها عامي 2012 و2021.

سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد

ميلان يفوز على نابولي بهدف بن ناصر

وفي المبارة الثانية تغلب ميلان الإيطالي على مواطنه نابولي 1 / صفرفي ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" معقل فريق نابولي، والذي تلقي فيه الفريق ذاته خسارة كبيرة بنتيجة صفر / 4 أمام ميلان الاسبوع الماضي ببطولة الدوري.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز الثاني على نابولي، في ثلاث مباريات أقيمت بينهما حتى الآن في الموسم الجاري، فيما جاء فوز نابولي الوحيد في مباراة الدور الأولى ببطولة الدوري بنتيجة 2 1/ في ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

وسجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40. وشهدت المباراة طرد فرانك زامبو أنجيسا، لاعب نابولي، في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليغيب عن مباراة الإياب الاسبوع المقبل.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)