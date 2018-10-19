ريال مدريد يضع خطة ثنائية لضم نيمار ومبابي

بدأت إدارة ريال مدريد التخطيط، من أجل الظفر بخدمات نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، وهما يُقدمان مستوى رائعاً مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم، كما كشفت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية .

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "الميرنغي" اجتمعت مؤخراً لمناقشة ملف نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وأضافت أن حضور نيمار القوي على المستوى الإعلامي يصب في مصلحة ريال مدريد.

وينتظر ريال مدريد فشل باريس سان جيرمان في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا نهاية هذا الموسم الكروي، من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالانضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية، الذي فاز بالكأس "ذات الأذنين" في المواسم الثلاثة الماضية.

وبحسب نفس المصدر، سيحاول ريال مدريد أيضاً الحصول على خدمات النجم الشاب كيليان مبابي، بيد أن "الميرنغي" قد ينتظر بقاء مبابي (19 عاماً) في باريس سان جيرمان لفترة معينة، من أجل أن يُراكم خبرة أكبر فوق المستطيل الأخضر وينتقل بعدها إلى ريال مدريد.

إلى ذلك، أغلق فريق برشلونة باب العودة أمام عودة نيمار إلى النادي الكتالوني، لاسيما بعدما أشارت عدة تقارير صحفية حديثة عزم النجم البرازيلي العودة إلى "البلوغرانا"، وقال نائب رئيس برشلونة جوردي كاردونير في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية إن "مجلس إدارة النادي لم يفكر في استعادة نيمار".

في المقابل، رفض مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الحديث عن مستقبل نيمار مع الفريق، مؤكداً أن النجم البرازيلي يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي يمتد حتى سنة 2022.

جدير بالذكر أن نيمار ومبابي يتصدران ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد ثمانية أهداف، فيما تبلغ قيمة مبابي المالية حالياً حوالي 150 مليون يورو، أما قيمة نيمار فهي 180 مليون يورو، حسب الموقع المتخصص في شؤون اللاعبين "ترانسفر ماركت".