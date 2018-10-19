 ريال مدريد يضع خطة ثنائية لضم نيمار ومبابي | عالم الرياضة | DW | 20.10.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد يضع خطة ثنائية لضم نيمار ومبابي

ريال مدريد يبدأ في نسج خيوطه حول نجمي فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية. "الميرنغي" وضع خطة ثنائية ترتبط بعاملي الوقت ونتائج باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Neymar und Mbappe (picture-alliance/J. B. Quentin)

صورة من الأرشيف.

بدأت إدارة ريال مدريد التخطيط، من أجل الظفر بخدمات نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، وهما يُقدمان مستوى رائعاً مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم، كما كشفت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية .

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "الميرنغي" اجتمعت مؤخراً لمناقشة ملف نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وأضافت أن حضور نيمار القوي على المستوى الإعلامي يصب في مصلحة ريال مدريد.

وينتظر ريال مدريد فشل باريس سان جيرمان في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا نهاية هذا الموسم الكروي، من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالانضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية، الذي فاز بالكأس "ذات الأذنين" في المواسم الثلاثة الماضية.

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يبدو أن بطل العالم الفرنسي كيليان مبابي لم ينس للبرغوث ليونيل ميسي ما فعله به يوما، ووجد في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجائزة أفضل لاعب في العالم فرصة ذهبية للثأر منه. (27.08.2018)

أوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان حدد نجما كبيرا كبديل محتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي قد يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة. بديل نيمار من المتوقع موافقته على العرض الباريسي واللعب برفقة الجوهرة مبابي. (19.10.2018)

وبحسب نفس المصدر، سيحاول ريال مدريد أيضاً الحصول على خدمات النجم الشاب كيليان مبابي، بيد أن "الميرنغي" قد ينتظر بقاء مبابي (19 عاماً) في باريس سان جيرمان لفترة معينة، من أجل أن يُراكم خبرة أكبر فوق المستطيل الأخضر وينتقل بعدها إلى ريال مدريد.

إلى ذلك، أغلق فريق برشلونة باب العودة أمام عودة نيمار إلى النادي الكتالوني، لاسيما بعدما أشارت عدة تقارير صحفية حديثة عزم النجم البرازيلي العودة إلى "البلوغرانا"، وقال نائب رئيس برشلونة جوردي كاردونير في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية إن "مجلس إدارة النادي لم يفكر في استعادة نيمار".

في المقابل، رفض مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الحديث عن مستقبل نيمار مع الفريق، مؤكداً أن النجم البرازيلي يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي يمتد حتى سنة 2022.

جدير بالذكر أن نيمار ومبابي يتصدران ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد ثمانية أهداف، فيما تبلغ قيمة مبابي المالية حالياً حوالي 150 مليون يورو، أما قيمة نيمار فهي 180 مليون يورو، حسب الموقع المتخصص في شؤون اللاعبين "ترانسفر ماركت".

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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