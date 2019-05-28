ريال مدريد يضحي بنجمه من أجل بوغبا

يبدو أن ريال مدريد عاقد العزم على ضم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرى مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان أن انضمام النجم الفرنسي إلى كتيبة الفريق، سيمنحه عدة حلول تكتيكية فوق المستطيل الأخضر.

وأمام رفض إدارة مانشستر يونايتد التخلي عن متوسط الميدان الموهوب، يُجهر "الأبيض الملكي" خطة محكمة الآن بهدف ضم بوغبا في الأيام القليلة القادمة، فقد ذكر برنامج "El Chiringuito" أن ريال مدريد سيضع على طاولة مانشستر يونايتد 125 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون آخرى كمتغيرات في الصفقة، من أجل إقناع "الشياطين الحمر" بالتخلي عن بول بوغبا.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير، أنه في حال رفض مانشستر يونايتد لهذا المبلغ المالي الكبير، فإن ريال مدريد سيتجه إلى خطة بديلة، وأضاف أن "الميرنغي" مستعد لإدراج نجمه خاميس رودريغيز فضلاً عن مبلغ مالي في صفقة ضم بول بوغبا.

وعاد خاميس رودريغيز رسميا إلى ريال مدريد، بعدما لعب في بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة. وقال النادي البافاري في بيان أصدره أمس الأربعاء (الخامس من يونيو/ حزيران 2019) إن خاميس رودريغيز" طلب من إدارة النادي عدم تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع ريال مدريد، وهذه الرغبة وافقت عليها إدارة النادي".

من جهة آخرى، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن صفقة بول بوغبا، تثير خلافاً بين إدارة ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان، وأردفت أن إدارة الفريق تفضل ضم نجم توتنهام كريستيان إيركسن، فيما يريد زين الدين زيدان التعاقد مع النجم الفرنسي بوغبا.

يشار إلى ريال مدريد، ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات بول بوغبا، إذ يرصد رادار يوفنتوس النجم الفرنسي تمهيداً لضمه في "الميركاتو" الصيفي، فيما يرفض مانشستر يونايتد التفريط في خدمات بوغبا، الذي يُعد من الأعمدة الرئيسية في فريق "الشياطين الحمر".