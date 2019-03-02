ريال مدريد يضحي بغاريث بيل من أجل نجم توتنهام

بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، توقع الكثير من متابعي كرة القدم أن يرتدي غاريث بيل ثوب البطل، ويقود "الميرنغي" إلى مواصلة اعتلاء منصات التتويج، خاصة وأن النجم الويلزي كان يعيش منذ سنوات في ظل أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

وفي بداية الموسم، استبشرت جماهير "الأبيض الملكي" كثيراً بفضل انطلاقة "القطار" الويلزي بسرعة كبيرة ونجاحه في تسجيل عدة أهداف حاسمة، إلاّ أن توهج بيل خفت بسرعة، وعانى مجدداً من لعنة الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر في أكثر من مرة.

ويبدو أن بيل أقرب من أي وقت مضى لمغادرة القلعة المدريدية نهاية الموسم الحالي، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" أن ريال مدريد سيضحي بغاريث بيل، من أجل الظفر بخدمات نجم توتنهام كريستيان إيريكسن.

وأوضح الموقع الفرنسي أن "الميرنغي"، سيعرض غاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ 58 مليون يورو على إدارة توتنهام، من أجل اقناعها بالتخلي عن إيريكسن. وأردف أن نجم "السبيرز" يعد من أهداف ريال مدريد الأساسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر كريستيان إيريكسن (27 عاماً)، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية العملاقة على غرار برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، حيث أثبت متوسط ميدان توتنهام علو كعبه بفضل مهارته الكبيرة وقدرته على تغيير مجريات المباريات.

في المقابل، قد يقبل توتنهام عرض ريال مدريد، خاصة وأن غاريث بيل سبق له وحمل قميص "السبيرز"، إذ لم يكن فقط الدولي الويلزي واحداً من أبرز نجوم الفريق آنذاك بل أيضاً من أحسن اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الجدير ذكره أن كريستيان إيريكسن، يرتبط بعقد مع توتنهام يستمر حتى صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للدولي الدنماركي حالياً تقريبا 80 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".