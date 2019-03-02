ريال مدريد يضحي بغاريث بيل من أجل نجم توتنهام

بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، توقع الكثير من متابعي كرة القدم أن يرتدي غاريث بيل ثوب البطل، ويقود "الميرنغي" إلى مواصلة اعتلاء منصات التتويج، خاصة وأن النجم الويلزي كان يعيش منذ سنوات في ظل أحسن لاعب في العالم خمس مرات.
وفي بداية الموسم، استبشرت جماهير "الأبيض الملكي" كثيراً بفضل انطلاقة "القطار" الويلزي بسرعة كبيرة ونجاحه في تسجيل عدة أهداف حاسمة، إلاّ أن توهج بيل خفت بسرعة، وعانى مجدداً من لعنة الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر في أكثر من مرة.
ويبدو أن بيل أقرب من أي وقت مضى لمغادرة القلعة المدريدية نهاية الموسم الحالي، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" أن ريال مدريد سيضحي بغاريث بيل، من أجل الظفر بخدمات نجم توتنهام كريستيان إيريكسن.
وأوضح الموقع الفرنسي أن "الميرنغي"، سيعرض غاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ 58 مليون يورو على إدارة توتنهام، من أجل اقناعها بالتخلي عن إيريكسن. وأردف أن نجم "السبيرز" يعد من أهداف ريال مدريد الأساسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعتبر كريستيان إيريكسن (27 عاماً)، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية العملاقة على غرار برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، حيث أثبت متوسط ميدان توتنهام علو كعبه بفضل مهارته الكبيرة وقدرته على تغيير مجريات المباريات.
في المقابل، قد يقبل توتنهام عرض ريال مدريد، خاصة وأن غاريث بيل سبق له وحمل قميص "السبيرز"، إذ لم يكن فقط الدولي الويلزي واحداً من أبرز نجوم الفريق آنذاك بل أيضاً من أحسن اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
الجدير ذكره أن كريستيان إيريكسن، يرتبط بعقد مع توتنهام يستمر حتى صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للدولي الدنماركي حالياً تقريبا 80 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري