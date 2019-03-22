 ريال مدريد يستعد للتخلي عن توني كروس | عالم الرياضة | DW | 25.03.2019

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عالم الرياضة

ريال مدريد يستعد للتخلي عن توني كروس

يستعد فريق ريال مدريد لكرة القدم بإبرام صفقات جديدة لعلّ أبرزها ستكون صفقة مع لاعب تشيلسي إيدين هازارد، لكنه قبل ذلك سيسعى إلى "التخلص" من وجوه قدامى من بينهم الألماني توني كروس.

Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid Toni Kroos (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

في الوقت الذي يسعى فيه فريق نادي ريال مدريد إلى تجديد دماءه بقيادة مدربه القديم الجديد زين الدين زيدان، تظهر المزيد من التقارير الإعلامية التي تؤكد على استعداد "الميرنغي" التخلي عن الدولي توني كروس. فحسب موقع "دون بالون" المقرب من كواليس "البيرنابيو" تفكر إدارة فلورنتينو بيرز بطرح "المايسترو" لـ"البيع" لفترة الانتقالات الصيفية.  وفي ذات الوقت كتبت صحيفة "سان" البريطانية، أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الألماني البالغ من العمر 29 عاما. واستنادا إلى مصادر في النادي الإنجليزي قد يلتحق كروس بـ"الشياطين الحمر" مقابل صفقة بقيمة 58 مليون يورو.

يذكر أن توني كروس له عقد مع الريال يمتد إلى غاية عام 2022، وقد عبّر هو الآخر على رغبته في خوض تجربة جديدة، على حدّ قوله.

في المقابل تحدثت تقارير إعلامية فرنسية، عن اهتمام فريق باريس سان جيرمان باللاعب، لدرجة أن رئيس النادي ناصر الخليفي مستعد لدفع مبلغ 80 مليون يورو للحصول على خدمات صانع ألعاب المانشافت، خاصة وأن كروس من اللاعبين الذين يرغب المدرب الألماني توماس توخيل الحصول عليهم.

و.ب

  • Sami Khedira (Deutschland), Mesut Özil (Deutschland) und Bundestrainer Joachim Löw (imago/Team 2)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد تعرضهما لانتقادات شديدة، استبعد يواخيم لوف كلا من مسعود أوزيل وسامي خضيرة من تشكيلة ألمانيا الأساسية في مواجهة السويد. وكان المدرب لوف قد رفض انتقاد لاعب دون غيره، أو ركوب موجة الانتقادات بحقهما، وقال : "لماذا أشك بلاعبي فريقي؟ نحن جميعا نواجه الانتقادات وهو أمر طبيعي ولكن في حالة اللاعبين الذين كانوا على أعلى مستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات، لا ينبغي أن يتم تدمير ثقتهم بعد مباراة واحدة".

  • WM Quali Playoffs Italien vs. Schweden (Reuters/M. Rossi)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    لم يغب عن بال الألمان المصير القاتم الذي رسمه الاسكندينافيون لمنتخب إيطاليا، حاملة اللقب أربع مرات، بعد أن حرموه من بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بإقصائه من الملحق الأوروبي.

  • 10. Bildergalerie Tschö Philipp - Höhepunkt der Karriere als Nationalspieler... (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    تلقى لاعبو المانشافت رسائل دعم من لاعبين دوليين سابقين. فيليب لام، قائد المانشافت في مونديال 2014 قال: "كل شيء لا يزال ممكناً"، بينما أعرب لوكاس بودولسكي عن "إيمانه القوي بهم".

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    استهلت الماكينات الألمانية المباراة، التي استضافتها مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، ببداية قوية ضاغطة حاولت فيها مباغتة السويديين وإحراز التقدم عليهم. غير أن الأمور لم تسر على ما كان يتمناه الألمان.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    إذ تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ سيبستيان رودي لإصابة خطيرة أجبرت المدرب على إخراجه وإدخال إيلكاي غوندوغان بديلاً عنه.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

  • Fussball WM 1938 - Italient gewinnt (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة


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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

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