ريال مدريد يستعد للتخلي عن توني كروس

في الوقت الذي يسعى فيه فريق نادي ريال مدريد إلى تجديد دماءه بقيادة مدربه القديم الجديد زين الدين زيدان، تظهر المزيد من التقارير الإعلامية التي تؤكد على استعداد "الميرنغي" التخلي عن الدولي توني كروس. فحسب موقع "دون بالون" المقرب من كواليس "البيرنابيو" تفكر إدارة فلورنتينو بيرز بطرح "المايسترو" لـ"البيع" لفترة الانتقالات الصيفية. وفي ذات الوقت كتبت صحيفة "سان" البريطانية، أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الألماني البالغ من العمر 29 عاما. واستنادا إلى مصادر في النادي الإنجليزي قد يلتحق كروس بـ"الشياطين الحمر" مقابل صفقة بقيمة 58 مليون يورو.

يذكر أن توني كروس له عقد مع الريال يمتد إلى غاية عام 2022، وقد عبّر هو الآخر على رغبته في خوض تجربة جديدة، على حدّ قوله.

في المقابل تحدثت تقارير إعلامية فرنسية، عن اهتمام فريق باريس سان جيرمان باللاعب، لدرجة أن رئيس النادي ناصر الخليفي مستعد لدفع مبلغ 80 مليون يورو للحصول على خدمات صانع ألعاب المانشافت، خاصة وأن كروس من اللاعبين الذين يرغب المدرب الألماني توماس توخيل الحصول عليهم.

و.ب