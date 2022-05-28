 ريال مدريد يدخل التاريخ بتحقيق اللقب 14 لدوري أبطال أوروبا | DW الأخبار | DW | 29.05.2022

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DW الأخبار

ريال مدريد يدخل التاريخ بتحقيق اللقب 14 لدوري أبطال أوروبا

عزّز ريال مدريد الإسباني بعد تتويجه القياسي الرابع عشر بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف لصفر، عزز مكانته باعتباره النادي الأكثر نجاحاً في أوروبا.

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