ريال مدريد يدخل التاريخ بتحقيق اللقب 14 لدوري أبطال أوروبا

موسم نحس للنجم.. مرارة في مصر بعد خسارة صلاح لدوري الأبطال

خسر محمد صلاح مع مصر في عام 2022 نهائي كأس إفريقيا ولم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، كما خسر الدوري المحلي ودوري الأبطال مع ليفربول. حزن كبير في مصر على "سنة نحس" للنجم الأول في البلد.