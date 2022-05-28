ريال مدريد يدخل التاريخ بتحقيق اللقب 14 لدوري أبطال أوروبا

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عزّز ريال مدريد الإسباني بعد تتويجه القياسي الرابع عشر بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف لصفر، عزز مكانته باعتباره النادي الأكثر نجاحاً في أوروبا.
تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا فحافظ على فوز فريقه ريال مدريد على ليفربول في باريس. وعزز ريال رقمه القياسي فأمسى بطلا لأوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه. فيما خسر المصري صلاح نجم ليفربول مباراة كانت في غاية الأهمية له.
لم يكن موسما ناجحا للمدرب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بعدما خسر في ظرف أسبوع أهم لقبين كان ينافس عليهما، لكنه أكد أن الفريق سيعود سريعا وأن على الجماهير الاستعداد للنهائي القادم.
خسر محمد صلاح مع مصر في عام 2022 نهائي كأس إفريقيا ولم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، كما خسر الدوري المحلي ودوري الأبطال مع ليفربول. حزن كبير في مصر على "سنة نحس" للنجم الأول في البلد.
ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، مرشح لتدريب باريس سان الذي أثار خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد حالة كبيرة من خيبة الأمل.
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