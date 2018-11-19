 ريال مدريد يحضر لصفقة كبيرة في الميركاتو الشتوي | عالم الرياضة | DW | 24.11.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد يحضر لصفقة كبيرة في الميركاتو الشتوي

ريال مدريد يُجهز لصفقة كروية كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة "الميرنغي" تعزيز صفوفه بلاعبين يساعدون الفريق على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية.

UEFA Super Cup 2018 | Real Madrid v Atletico Madrid | Torjubel (1:1) (Getty Images/A. Hassenstein)

ليس خافياً أن ريال مدريد يُريد تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إذ أظهرت مباريات "الميرنغي" أن الفريق الإسباني العملاق بحاجة ماسة إلى صفقات جديدة، لاسيما خط الهجوم الذي تراجع معدله التهديفي كثيراً بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن نيمار ومبابي قد يُعجلان برحيل زميل لهما في باريس سان جيرمان إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، فيما سيحاول النادي الباريسي الحصول على مبلغ مالي مهم نظير الصفقة المتوقعة. (19.11.2018)

أشعل أسطورة البرتغال لويس فيغو التكهنات مجدداً بانضمام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد أن كان انتقاله الصيف الماضي قبيل مونديال روسيا 2018 وعقبه وشيكاً، معتبراً أن هازارد "لاعب من الطراز الرفيع". (26.10.2018)

ويرصد رادار "الأبيض الملكي" منذ مدة عدة نجوم في فرق أوروبية كبيرة، ويقودون أنديتهم إلى الانتصار تلو الآخر. وفي هذا الشأن، ذكر موقع "سبورت" أن ريال مدريد يعتزم إبرام صفقة كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأضاف الموقع الفرنسي أن "الميرنغي" يريد التعاقد إما مع نجم تشيلسي إدين هازارد أو مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني.

وأوضح موقع سبورت، بناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن الدولي البلجيكي إدين هازارد هو خيار ريال مدريد الأول، إذ يحتاج الفريق لنجم تشيلسي اللندني في الميركاتو الشتوي أكثر من احتياجه له في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. كما أن "الأبيض الملكي" سيحاول استغلال حلم هازارد (27 عاماً) باللعب في ريال مدريد، من أجل تسريع وتيرة ضمه قريباً، رغم تأكيد اللاعب في وقت سابق أنه سينهي الموسم مع فريقه الحالي تشيلسي.

أما الخيار الثاني بحسب نفس المصدر، فهو مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، الذي علاقته ليست على أحسن ما يرام مع نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وأضاف أن الدولي الأوروغواياني سيبلغ الـ 32 في فبراير/ شباط القادم ومن المحتمل جداً قبوله عرض ريال مدريد بالانتقال إليه في الميركاتو الشتوي، حسب نفس المصدر.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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