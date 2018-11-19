ريال مدريد يحضر لصفقة كبيرة في الميركاتو الشتوي

ليس خافياً أن ريال مدريد يُريد تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إذ أظهرت مباريات "الميرنغي" أن الفريق الإسباني العملاق بحاجة ماسة إلى صفقات جديدة، لاسيما خط الهجوم الذي تراجع معدله التهديفي كثيراً بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرصد رادار "الأبيض الملكي" منذ مدة عدة نجوم في فرق أوروبية كبيرة، ويقودون أنديتهم إلى الانتصار تلو الآخر. وفي هذا الشأن، ذكر موقع "سبورت" أن ريال مدريد يعتزم إبرام صفقة كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأضاف الموقع الفرنسي أن "الميرنغي" يريد التعاقد إما مع نجم تشيلسي إدين هازارد أو مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني.

وأوضح موقع سبورت، بناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن الدولي البلجيكي إدين هازارد هو خيار ريال مدريد الأول، إذ يحتاج الفريق لنجم تشيلسي اللندني في الميركاتو الشتوي أكثر من احتياجه له في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. كما أن "الأبيض الملكي" سيحاول استغلال حلم هازارد (27 عاماً) باللعب في ريال مدريد، من أجل تسريع وتيرة ضمه قريباً، رغم تأكيد اللاعب في وقت سابق أنه سينهي الموسم مع فريقه الحالي تشيلسي.

أما الخيار الثاني بحسب نفس المصدر، فهو مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، الذي علاقته ليست على أحسن ما يرام مع نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وأضاف أن الدولي الأوروغواياني سيبلغ الـ 32 في فبراير/ شباط القادم ومن المحتمل جداً قبوله عرض ريال مدريد بالانتقال إليه في الميركاتو الشتوي، حسب نفس المصدر.