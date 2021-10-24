ريال مدريد يحسم الـ"كلاسيكو" للمرة الرابعة توالياً

زاد ريال مدريد من صعوبة موقف المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج منتصراً من موقعة الـ"كلاسيكو" للمرة الرابعة توالياً بفوزه على غريمه برشلونة في معقله "كامب نو" بنتيجة 2-1 الأحد (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 32، وذلك في أول مشاركة للاعب في الكلاسيكو، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف البديل سيرجيو أغويرو الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبذلك يدين ريال بالعودة منتصراً من ملعبه غريمه الكاتالوني مرتين على التوالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه (الأولى عامي 1929 و1930 والثانية بين 1963 و1965 حين فاز ثلاث مرات متتالية في ملعب غريمه)، إلى الوافد الجديد النمسوي دافيد ألابا الذي سجل الهدف الأول لفريقه قبل أن يسجل لوكاس فاسكيس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (3+90).

وقلص الوافد الجديد البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق (7+90) من دون أن يمنع الهزيمة عن النادي الكاتالوني الذي كان يخوض موقعة الـ"كلاسيكو" الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وبخسارته الثالثة في الـ"كلاسيكو"، بات كومان ثاني مدرب فقط في تاريخ النادي الكاتالوني يخسر أول ثلاث مباريات ضد الغريم الملكي بعد الإيرلندي باتريك أكونيل بين 1935 و1940، فيما حقق ريال أفضل سلسلة انتصارات له ضد غريمه منذ عام 1965 حين حقق انتصاره السابع توالياً على "بلاوغرانا"عام 1965 في سلسلة تضمنت حينها فوزاً في مسابقة الكأس وستة في الدوري.

وبهزيمته الثانية للموسم، يجد برشلونة نفسه قابعاً في المركز التاسع برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد إشبيلية، فيما نجح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهذا الفوز الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام قطب كاتالونيا الآخر إسبانيول 1-2 في ملعب الأخير، في التقدم الى المركز الثاني، خلف المتصدر ريال سوسيداد، بفارق الأهداف عن إشبيلية الفائز الأحد على ضيفه ليفانتي 5-3.

ع.خ/ أ.ح (أ ف بـ، د ب ا)