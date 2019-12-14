ريال مدريد يتغلب على أتليتيكو ويفوز بكأس السوبر الإسباني في السعودية

فاز ريال مدريد على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح ليحرز لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية بعد التعادل بدون أهداف عقب وقت إضافي في مباراة متوترة اليوم الأحد (12 كانون الثاني/يناير 2020). وسجل القائد سيرجيو راموس ركلة الترجيح الرابعة الحاسمة لصالح ريال مدريد بعدما نفذ داني كاربخال ورودريجو جويش ولوكا مودريتش محاولاتهم بنجاح بينما فشل ساؤول نيجيز وتوماس بارتي في التسجيل لأتليتيكو.

وكان يان أوبلاك حارس أتليتيكو وتيبو كورتوا نظيره في ريال مدريد الأكثر تألقاً في 90 دقيقة شابها الحذر مما أدى للجوء إلى وقت إضافي للمرة الخامسة على التوالي في المباريات النهائية بين غريمي مدريد منذ 2013. وطُرد فيدريكو بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد في الدقيقة 115 بسبب عرقلة ألفارو موراتا لكن فريق المدرب زين الدين زيدان صمد خلال الدقائق الأخيرة وحافظ على تماسكه في ركلات الترجيح. وبهذه النتيجة توج ريال مدريد للمرة 11 بطلاً لكأس السوبر الإسبانية.

وأقيمت النسخة في السعودية بعقد قيمته 120 مليون يورو (133 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحفية.

وتعد هذه النسخة تاريخية لبطولة السوبر، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1982، حيث أقيمت لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، بعدما كانت تجرى في السابق بنظام المواجهة المباشرة بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، من خلال مباراتين ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين المتباريين، قبل أن تقام من لقاء واحد على ملعب خارج البلاد، وهو ما شهدته النسخة الماضية للبطولة عام 2018، حيث جرت بمدينة طنجة المغربية.

وشارك برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما لعب بلنسية بعد تتويجه بكأس الملك، وخاض أتلتيكو المسابقة كونه وصيف بطل الدوري فيما خاضها الريال صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بعيداً عن الفرق التي فازت باللقب ولقب الوصيف في كل من بطولتي الدوري والكأس وذلك في ظل فوز برشلونة بلقب الدوري وبلقب الوصيف في الكأس.

وكانت مواجهة اليوم هي الثانية بين الريال وأتلتيكو في السوبر الإسباني، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2014، حيث تعادلا 1 / 1 ذهاباً في ملعب الريال، قبل أن يفوز أتلتيكو 1 / صفر في الإياب ليتوج بطلا للسوبر آنذاك، لكن الريال تمكن من رد الاعتبار لتلك الخسارة اليوم.

وبذلك قلص الريال الفارق مع برشلونة، صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة برصيد 13 لقباً إلى لقبين فقط.

ز.أ.ب/خ.س (رويترز، د ب أ)