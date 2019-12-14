 ريال مدريد يتغلب على أتليتيكو ويفوز بكأس السوبر الإسباني في السعودية | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 12.01.2020

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رياضة

ريال مدريد يتغلب على أتليتيكو ويفوز بكأس السوبر الإسباني في السعودية

توج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للمسابقة بمدينة جدة. وأقيمت النسخة في السعودية مقابل 120 مليون يورو وفقاً لتقارير صحفية.

ريال مدريد يفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في السعودية

توج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه

فاز ريال مدريد على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح ليحرز لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية بعد التعادل بدون أهداف عقب وقت إضافي في مباراة متوترة اليوم الأحد (12 كانون الثاني/يناير 2020). وسجل القائد سيرجيو راموس ركلة الترجيح الرابعة الحاسمة لصالح ريال مدريد بعدما نفذ داني كاربخال ورودريجو جويش ولوكا مودريتش محاولاتهم بنجاح بينما فشل ساؤول نيجيز وتوماس بارتي في التسجيل لأتليتيكو.

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وكان يان أوبلاك حارس أتليتيكو وتيبو كورتوا نظيره في ريال مدريد الأكثر تألقاً في 90 دقيقة شابها الحذر مما أدى للجوء إلى وقت إضافي للمرة الخامسة على التوالي في المباريات النهائية بين غريمي مدريد منذ 2013. وطُرد فيدريكو بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد في الدقيقة 115 بسبب عرقلة ألفارو موراتا لكن فريق المدرب زين الدين زيدان صمد خلال الدقائق الأخيرة وحافظ على تماسكه في ركلات الترجيح. وبهذه النتيجة توج ريال مدريد للمرة 11 بطلاً لكأس السوبر الإسبانية.

وأقيمت النسخة في السعودية بعقد قيمته 120 مليون يورو (133 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحفية.

وتعد هذه النسخة تاريخية لبطولة السوبر، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1982، حيث أقيمت لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، بعدما كانت تجرى في السابق بنظام المواجهة المباشرة بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، من خلال مباراتين ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين المتباريين، قبل أن تقام من لقاء واحد على ملعب خارج البلاد، وهو ما شهدته النسخة الماضية للبطولة عام 2018، حيث جرت بمدينة طنجة المغربية.

وشارك برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما لعب بلنسية بعد تتويجه بكأس الملك، وخاض أتلتيكو المسابقة كونه وصيف بطل الدوري فيما خاضها الريال صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بعيداً عن الفرق التي فازت باللقب ولقب الوصيف في كل من بطولتي الدوري والكأس وذلك في ظل فوز برشلونة بلقب الدوري وبلقب الوصيف في الكأس.

وكانت مواجهة اليوم هي الثانية بين الريال وأتلتيكو في السوبر الإسباني، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2014، حيث تعادلا 1 / 1 ذهاباً في ملعب الريال، قبل أن يفوز أتلتيكو 1 / صفر في الإياب ليتوج بطلا للسوبر آنذاك، لكن الريال تمكن من رد الاعتبار لتلك الخسارة اليوم.

وبذلك قلص الريال الفارق مع برشلونة، صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة برصيد 13 لقباً إلى لقبين فقط.

ز.أ.ب/خ.س (رويترز، د ب أ)

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

سابقة تاريخية في السعودية، مشجعات نساء يدخلن الملعب ويناصرن فريقهن المفضل، وذلك بعد رفع الحظر عن دخول المرأة إلى الملاعب الرياضية والسماح لها بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع هذا العام. (13.01.2018)  

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ريال مدريد يتغلب على أتليتيكو ويفوز بكأس السوبر الإسباني في السعودية

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