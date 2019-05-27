ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش هداف أينتراخت فرانكفورت حتى 2025

أعلن ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 13 مرة، تعاقده مع المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت الألماني حتى حزيران/يونيو 2025. وكتب ريال في بيان اليوم الثلاثاء (الرابع من حزيران/ يونيو 2019) دون الإعلان عن قيمة الصفقة "يدعم النادي الأبيض صفوفه بمهاجم كان الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة الأوروبية".

تابع أن ريال وفرانكفورت "اتفقا على انتقال لوكا يوفيتش بانتظار الفحص الطبي. وسيرتبط اللاعب بالنادي لستة مواسم حتى 30 حزيران/يونيو 2025". وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال انفق 60 مليون يورو (67 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي.

وكان يوفيتش (21 عاما) قد بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وقال اللاعب في أيار/مايو الماضي "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، أعتقد أن بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي". وتابع اللاعب الذي حاول برشلونة الإسباني ضمه "بعد المباريات ضد تشلسي (الإنكليزي) وانتر (الإيطالي) تولد لدي انطباع بان شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ او سيري أ. تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الأندية".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد تعيين مفاجئ في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد بداية مُبشرة في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد مواصلة التألق استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد كسب ثقة اللاعبين استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد باكورة الألقاب اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد الاستعداد الجيد في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد موسم للتاريخ سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد تراجع ملحوظ في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد خيبة أمل محلية لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد طوق النجاة نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد مسك الختام مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد كتابة التاريخ قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد وداع مفاجئ في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. الكاتب: مهدوي رضوان



وسجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات. وحل ثانيا في ترتيب هدافي يوروبا ليغ (10) بفارق هدف عن الفرنسي اوليفييه جيرو مهاجم تشلسي المتوج باللقب. وفي الدوري الألماني، حل اللاعب الناشئ مع النجم الأحمر الصربي ثالثا في ترتيب الهدافين مع 17 هدفا بالتساوي مع كاي هافيرتس (باير ليفركوزن) وماركو وريس (بوروسيا دورتموند).

وكان فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي. وارتدى يوفيتش قميص أينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.

وقال مدير فرانكفورت الرياضي فريدي بوبيتش إن العرض الذي قدمه ريال لم يكن فريقه قادرا على مقاومته "على الصعيد الرياضي، يشكل لوكا يوفيتش خسارة كبيرة لنا. كان واضحا عدم قدرتنا على رفض عروض من حجم معين".

وكان النادي الملكي قدم موسما مخيبا من دون أي لقب، ففقد لقبه الأوروبي في دوري الأبطال واكتفى بالمركز الثالث في الدوري المحلي بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد. وأقال ريال مدربه جولن لوبيتيغي بعد 139 يوما على تعيينه، ثم أقال بديله الموقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري في آذار/مارس وأعاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصبه الذي تخلى عنه الموسم الماضي بعد قيادته إلى ثلاثة القاب أوروبية تواليا.

وأصبح يوفيتش ثالث لاعب يضمه ريال بعد المدافع البرازيلي ايدر ميليتاو (21 عاما) مقابل 50 مليون يورو من بورتو البرتغالي والمهاجم الشاب رودريغو، بانتظار قدوم محتمل للنجم البلجيكي ادين هازار من تشلسي.

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)