 ريال مدريد يتطلع لتأكيد سطوته القارية عبر السوبر الأوروبية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.08.2022

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رياضة

ريال مدريد يتطلع لتأكيد سطوته القارية عبر السوبر الأوروبية

يتطلع ريال مدريد إلى استكمال انجازات الموسم الماضي حين توّج بطلاً لأوروبا، وانتزاع كأس السوبر الأوروبية من منافسه اينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الأربعاء على الملعب الأولمبي في هلسنكي.

فرحة لاعبي الملكي الأبيض عند الفوز بلقب أبطال أوروبا الموسم الماضي.

فرحة لاعبي الملكي الأبيض عند الفوز بلقب أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لم يكن ريال مدريد مرشحاً قوياً لإحراز اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه قلب تخلفه في الأدوار الإقصائية امام باريس سان جرمان الفرنسي، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين قبل ان يهزم فريقاً إنكليزياً آخر هو ليفربول في النهائي بهدف نظيف.

وعزز الفريق الملكي رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا رافعاً اياه الى 14 لقباً، في حين انفرد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي كالمدرب الاكثر ألقاباً في المسابقة الاهم قارياً مع اربعة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع الاتحاد الاوروبي للعبة "نشعر بان لا احد يجب ان يأخذ مكاننا وهذا الامر يعتبر حافزاً كبيراً لنا لمواصلة الانتصارات".

وكان أنشيلوتي الذي عاد للاشراف على نادي العاصمة مدريد للمرة الثانية مطلع الموسم الماضي، نجح في قيادة فريقه أيضاً الى إحراز لقب الدوري الاسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

فريق "سيخلق لنا المتاعب"

واكد المدرب الإيطالي بانه يكنّ احتراماً كبيراً لمنافسه الالماني بقوله "حقق اينتراخت فرانكفورت أمراً مميزاً الموسم الماضي من خلال فوزه بالدوري الاوروبي لا سيما بانه لم يكن مرشحاً". وأضاف "خاض الفريق مباريات رائعة وتمكن من إلحاق الهزيمة ببرشلونة في عقر دار الاخير من خلال اعتماد اسلوب لعب هجومي رائع. انه فريق سيخلق لنا المتاعب من دون أدنى شك".

 وستكون المباراة أوّل مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسغو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس توالياً. وهي المباراة التي وصفها نجم نادي سلتيك السابق الاسكتلندي جيمي جونستون بكونها "مباراة خيالية في الجنة. لم أرَ في حياتي أي شيء مماثل ولا اعتقد بأنني سأرى ذلك لاحقاً".

ويخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له ان احرزها اربع مرات، علماً أنّ انشيلوتي لم يخسر ايّ مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الايطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.

واعتبر انشيلوني ان فريقه لا يملك الافضلية لا سيما من ناحية الجاهزية البدنية بقوله "لدينا افضلية اقل في مواجهة فرانكفورت الذي بدأ موسمه قبلنا لكننا سنلعب من أجل الفوز".

"نحترم الريال ولا نخشاه"

وبدأ فرانكفورت رسمياً قبل اسبوعين بمشاركته في الدور الأول من كأس المانيا قبل ان يخوض اولى مبارياته في "بوندسليغا" حيث سقط سقوطاً مدوياً على أرضه امام بطل المواسم العشرة الماضية بايرن ميونيخ 1-6. في المقابل، ينطلق الدوري الاسباني نهاية الاسبوع الماضي حيث اكتفى ريال مدريد حتى الآن بخوض مباريات تجريبية.

لقب أوروبا ليغ الموسم الماضي، كان الأول منذ 42 عاماً.

لقب أوروبا ليغ الموسم الماضي، كان الأول منذ 42 عاماً.

وكان فرانكفورت توّج بأول لقب قاري له منذ 42 عاماً عندما تغلب على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح في نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ). 

واعتبر حارس فرانكفورت كيفن تراب أنّ فريقه يحترم تاريخ ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته وقال في هذا الصدد "نريد ان نكون فريقاً صعب المراس، يكافح ولا يستسلم. بطبيعة الحال نكنّ احتراماً كبيراً للمنافس لكننا نخوض المواجهة بلا خوف". وتابع تراب أحد القلائل الذين يملكون الخبرة في فرانكفورت الى جانب الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي، ماريو غوتسه مسجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في نهائي مونديال البرازيل في مرمى الارجنتين عام 2014  "خوض مباراة الكأس السوبر الاوروبية هو ثمار نجاحنا الموسم الماضي. ان تملك فرصة الفوز بكأس ما في مواجهة ريال مدريد، فلا يمكن ان نطلب أكثر من ذلك في هذه الفترة من الموسم".

أما مدرب الفريق اوليفر غلاسنر فقال "نتطلع قدماً لمواجهة ريال مدريد. إنه احد أعظم الفرق على مرّ التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز".

و.ب/ح.ز (أ ف ب)

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