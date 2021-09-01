ريال مدريد: مبابي خضع لضغوط سياسية واقتصادية

قال فلورنتينو بيريس رئيس نادي نادي ريال مدريد الاسباني في مقابلة مع برنامج "ال شيرينغيتو" على قناة "ميغا" الاسبانية "لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية".
وأضاف بيريس الذي لم يتحدث علنا عن الانتقال المجهض لمبابي الى ريال مدريد في 22 أيار/ مايو الماضي "هذا الأمر بالإضافة الى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد انفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. انا اتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون)".
وكان ماكرون اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر "النصائح الجيدة" من الرئيس الفرنسي. وتابع "هنا في اسبانيا، من الصعب تفهم ان يقوم ملك اسبانيا بالاتصال بأحد الاندية... انه امر من الصعب جدا فهمه".
وأوضح "ثمة دولتان، قطر وفرنسا تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وانا أفهم هذا الامر بهذا الشكل وإلا فإن الأمر مستحيل".
وكشف "منذ تواجدي في منصبي، لم يقم أي رئيس جمهورية بالاتصال بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الامر كان إشارة جيدة لباقي الاندية في فرنسا".
لكن بيريس لم يقفل الباب تماما امام امكانية انضمام مبابيالى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله "ليس الان، لان مبابي الذي اعرف ليس مبابي الحالي. لكن اذا تغيرت الامور فكل شيء وارد في المستقبل". وكان ريال مدريد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي الصيف الماضي لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه.
وتطرق بيريس الى الدوري السوبر الاوروبي الذي حاول اطلاقه مع 11 ناديا اخر من نخبة الاندية الاوروبية قبل ان يلقى معارضة شديدة من اتحادات هذه الدول وانصارها وبطبيعة الحال الاتحاد القاري للعبة (ويفا).
وقال بيريس "الدوري الاوروبي لا يزال حيا بانتظار قرار من محكمة العدل الاوروبية التي ستنظر بالقضية بين الاتحاد الاوروبي ومروجي هذه البطولة يومي 11 و12 تموز/ يوليو المقبل.
وكان رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين اعلن في ايار/مايو الماضي بان مسابقة الدوري السوبر "انتهت على الاقل على مدى العشرين عاما القادمين".
وكانت تسعة اندية اعلنت تخليها عن مشروع الدوري السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.
وقتها لم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الاجراءات التأديبية لويفا ضد الاندية الثلاث والتي توقفت العام الماضي بسبب قرار لمحكمة اسبانية اعتبرت بان هذه الاجراءات باطلة قبل ان يرفع القضاء الاسباني الشهر الماضي الحظر على مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الاجراءات سارية امام محكمة العدل الاوروبية.
وقال تشيفيرين "يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية" وأضاف "لديها (الاندية الثلاث) الحق في خوض مسابقتها الخاصة بها، لكن بطبيعة الحال، وبحسب قوانينا، اذا خضت مسابقة اخرى فأنك لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا".
ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
أندري شيفشينكو 48 هدفا
يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا
أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
تيري هنري 50 هدفا
تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
توماس مولر 52 هدفا
أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
رود فان نيستلروي و56 هدفا
منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا
راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 86 هدفا
الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
-
في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.