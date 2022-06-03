ريال مدريد قد يعود لمطاردة النجم الفرنسي مبابي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطاينة أن ريال مدريد قد يبدأ مرة أخرى محاولاته للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الصيف المقبل، وذلك بعد الكشف عن التفاصيل الكاملة لعقد مبابي الأخير مع الفريق الباريسي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد كشفت مؤخرا عن مفاجأة مدوية مفادها أن كيليان مبابي مدد عقده مع باريس سان جيرمان لموسمين فقط مع موسم ثالث اختياري، مما يعني أن النجم الفرنسي الشاب سيبقى مع الفريق حتى سنة 2024 فقط.

وكان ريال مدريد قد حاول في أكثر من مرة الحصول على خدمات كيليان مبابي، الذي يعد من بين أبرز اللاعبين حاليا في العالم.

ورغم أن مبابي مدد عقده مع باريس سان جيرمان في ضربة قوية لريال مدريد، إلا أن الكشف مؤخرا عن تفاصيل عقده الجديد يتوقع أن يعيد ريال مدريد لسباق التعاقد معه من جديد.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أنه يمكن لمبابي البقاء مع باريس سان جيرمان لموسم ثالث (إلى غاية 2025) في حال اختار هو ذلك، مضيفة أنه في حال التمديد لموسم ثالث، فسيتعين على باريس سان جيرمان بيعه في الصيف المقبل لتفادي رحيله مجانا سنة 2024.

وتابع نفس المصدر أن رحيل كيليان مبابي قد يكون خطوة إيجابية بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان بسبب علاقة مبابي "الصعبة" مع زميله في الفريق نيمار. وكانت تقارير سابقة تحدثت عن وجود خلافات بين نيمار ومبابي، بيد أن رئيس النادي ناصر الخليفي نفى صحة ذلك.

يشار إلى أن كيليان مبابي (23 عاما)، كان الصفقة الأبرز التي ترغب بها فئة كبيرة من جمهور ريال مدريد، بيد أن قرار الدولي الفرنسي بمواصلة مسيرته الكروية مع باريس سان جيرمان تسبب في سخط بعض جماهير "الميرنغي".

مهدوي رضوان