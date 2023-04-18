 ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه على تشيلسي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.04.2023

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رياضة

ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه على تشيلسي

أكد ريال مدريد أحقيته في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما جدد فوزه على تشيلسي. كما عبر ميلان الإيطالي إلى ذات الدور بتعادله مع مواطنه نابولي، مستفيدا من التفوق ذهابا بهدف نظيف.

ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

نجح الريال في تأكيد تفوقه على تشيلسي بهدفين

بلغ ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما جدد فوزه على مضيفه تشلسي الانكليزي  بهدفين نظيفين، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب ربع النهائي.

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وسجل البرازيلي رودريغو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80. وكان  ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع  مانشستر سيتي الانجليزي أو بايرن ميونيخ الألماني   اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب أليانز أرينا" في ميونيخ إيابا، بعد تفوق مانشستر في لقاء الذهاب بثلاثية.

 

وفي لقاء آخر تعادل ميلان مع مواطنه نابولي بهدف لمثله، ليتأهل ميلان إلى نصف نهائي البطولة، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.  وسجل لميلان الفرنسي اوليفيه جيرو، فيما عادل لنابولي النيجيري فيكتور أوسيمين في آخر دقائق المباراة.

ع.ح/ف.ي (رويترز، د ب ا)

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