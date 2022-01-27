 رياض الأطفال يمكن أن تبقى مفتوحة | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رياض الأطفال يمكن أن تبقى مفتوحة

أظهرت دراسة جديدة أن رياض الأطفال يمكن أن تظل مفتوحة، فالاختبارات المنتظمة تقلل من خطر الإصابة بالعدوى كما أن الأطفال الصغار يتمتعون بحماية جيدة ضد كورونا بفضل جهازهم المناعي الفطري.

مشاهدة الفيديو 04:38

المزيد من المركز الإعلامي

عمت موجة ثلج نادرة الشرق الأوسط حيث غطت الثلوج عدة مناطق بالشرق الأوسط التي تشهد هبوب موجة من الصقيع لم تشهدها منذ سنوات

موجة ثلج نادرة تعم الشرق الأوسط 27.01.2022

وزير الاقتصاد الألماني يدعو لاقتصاد يقوم على مبدأ الاستدامة وحماية المناخ والعدالة الاجتماعية

الاقتصاد الألماني يبدأ في التعافي من تداعيات جائحة كورونا 27.01.2022

مرور 75 عاما على تحرير السوفيت لمعسكر الابادة الجماعية النازي في أوشفيتس. وأحيا البرلمان الألماني ذكرى ضحايا الهولوكوست

ألمانيا تحيي ذكرى الهولوكوست في البرلمان 27.01.2022

إصلاح ورؤية مستقبلية للسجون في مصر والمعارضة تقول أنها خطوات جوفاء

إصلاح ورؤية مستقبلية للسجون في مصر والمعارضة تقول أنها خطوات جوفاء 27.01.2022

المزيد DW الأخبار

كيف يؤثر كوفيد على نفسية الأطفال؟

كيف يؤثر كوفيد على نفسية الأطفال؟ 28.01.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

الأطفال في زمن كورونا 28.01.2022

مرور 75 عاما على تحرير السوفيت لمعسكر الابادة الجماعية النازي في أوشفيتس. وأحيا البرلمان الألماني ذكرى ضحايا الهولوكوست

ألمانيا تحيي ذكرى الهولوكوست في البرلمان 28.01.2022

معسكرات الإبادة الجماعية شاهد على جرائم الابادة النازية

ناجون يسترجعون جرائم النازية المروعة في ذكرى المحرقة النازية الهولوكوست 27.01.2022

اقرأ أيضا

Humpback whale lunge feeding with mouth wide open in Broughton Archipelago Provincial Marine Park off Vancouver Island, British Columbia, Canada || Modellfreigabe vorhanden

لماذا لا تختنق الحيتان؟ دراسة مثيرة تجيب عن السؤال 24.01.2022

كيف يمكن أن يبتلع الحوت كل هذه الكميات الضخمة من المياه المحتوية على الأسماك والطعام المتنوع دون أن يغرق جهازه التنفسي بالماء؟ أخيراً توصل فريق من الباحثين إلى السر وتمت معرفة التقنية المسؤولة عن الأمر.

Maskenpflicht in den Fussgaengerzonen und oeffentlichen Plaetzen in Muenchen am 11.11.2020. Zigarette zwischen zwei Fingern einer Hand, um die ein Mundschutz,Maske haengt, Close up. *** Masks compulsory in pedestrian zones and public places in Munich on 11 11 2020 Cigarette between two fingers of one hand, with a mouthguard, mask, close up

دراسات: تزايد معدل التدخين واستهلاك الكحول في أوروبا خلال الجائحة 02.01.2022

أشارت دراسات أوروبية إلى تزايد معدل التدخين وتعاطي الكحوليات في بعض بلدان القارة خلال الجائحة، فيما كانت فئة الشباب وصغار السن الأكثر تضررا، فما الأسباب؟

GUANTANAMO BAY, CUBA - JANUARY 11: In this handout photo provided by the U.S. Navy, U.S. Military Police guard Taliban and al Qaeda detainees in orange jumpsuits January 11, 2002 in a holding area at Camp X-Ray at Naval Base Guantanamo Bay, Cuba during in-processing to the temporary detention facility. The detainees will be given a basic physical exam by a doctor, to include a chest x-ray and blood samples drawn to assess their health, the military said. The U.S. Department of Defense released the photo January 18, 2002. (Photo by Petty Officer 1st class Shane T. McCoy/U.S. Navy via Getty Images)

20 عاما على غوانتانامو.. متى يغلق هذا المعتقل سيء السمعة؟ 11.01.2022

تمر الآن 20 سنة على إنشاء معتقل غوانتانامو سيء السمعة. لقد تكرر الحديث عن إغلاقه وقدمت عدة إدارات أمريكية وعودا بذلك لكن كل شي بقي على حاله وأوضاع المعتقلين فيه أيضا لم تتغير. تقرير أوليفر ساليه بعد زيارته لغوانتانامو.

THE HAGUE - working from home burnout anxiety stress a woman is looking for a job and has her hands in her hair during the corona crisis Economic recession working from home allowance working from home working from home a woman is working at home new corona measures Working from home less traveling on a computer no longer to the office will come through the corona crisis to combat infections during the second wave zoom meeting netherlands ROBIN UTRECHT

دراسة تكشف أسباب الإجهاد المستمر الذي يتعرض له البالغون 03.12.2021

يعاني كثير من البالغين من التوتر والإجهاد الدائم في العمل أو البيت. وكشفت دراسة ألمانية حديثة أن حدته زادت في ظل جائحة كورونا. كيف؟ وماهي سبل مواجهته؟