رياض الأطفال يمكن أن تبقى مفتوحة

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أظهرت دراسة جديدة أن رياض الأطفال يمكن أن تظل مفتوحة، فالاختبارات المنتظمة تقلل من خطر الإصابة بالعدوى كما أن الأطفال الصغار يتمتعون بحماية جيدة ضد كورونا بفضل جهازهم المناعي الفطري.
كيف يمكن أن يبتلع الحوت كل هذه الكميات الضخمة من المياه المحتوية على الأسماك والطعام المتنوع دون أن يغرق جهازه التنفسي بالماء؟ أخيراً توصل فريق من الباحثين إلى السر وتمت معرفة التقنية المسؤولة عن الأمر.
أشارت دراسات أوروبية إلى تزايد معدل التدخين وتعاطي الكحوليات في بعض بلدان القارة خلال الجائحة، فيما كانت فئة الشباب وصغار السن الأكثر تضررا، فما الأسباب؟
تمر الآن 20 سنة على إنشاء معتقل غوانتانامو سيء السمعة. لقد تكرر الحديث عن إغلاقه وقدمت عدة إدارات أمريكية وعودا بذلك لكن كل شي بقي على حاله وأوضاع المعتقلين فيه أيضا لم تتغير. تقرير أوليفر ساليه بعد زيارته لغوانتانامو.
يعاني كثير من البالغين من التوتر والإجهاد الدائم في العمل أو البيت. وكشفت دراسة ألمانية حديثة أن حدته زادت في ظل جائحة كورونا. كيف؟ وماهي سبل مواجهته؟
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