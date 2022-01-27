رياض الأطفال يمكن أن تبقى مفتوحة

لماذا لا تختنق الحيتان؟ دراسة مثيرة تجيب عن السؤال

كيف يمكن أن يبتلع الحوت كل هذه الكميات الضخمة من المياه المحتوية على الأسماك والطعام المتنوع دون أن يغرق جهازه التنفسي بالماء؟ أخيراً توصل فريق من الباحثين إلى السر وتمت معرفة التقنية المسؤولة عن الأمر.