رياضة التزلج في كردستان العراق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بفضل هطول ثلوج كثيفة هذا العام على جبال كردستان في شمال العراق زاد الإقبال على رياضة التزلج الأمر الذي يعزز اللآمال باستثمار هذه الظروف لتطوير المنطقة سياحيا ورياضيا
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول