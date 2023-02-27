 رياضة التزلج في كردستان العراق | DW الأخبار | DW | 27.02.2023

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رياضة التزلج في كردستان العراق

بفضل هطول ثلوج كثيفة هذا العام على جبال كردستان في شمال العراق زاد الإقبال على رياضة التزلج الأمر الذي يعزز اللآمال باستثمار هذه الظروف لتطوير المنطقة سياحيا ورياضيا

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