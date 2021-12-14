 رياضة الباركور بين المباني المدمرة في شمال سوريا | DW الأخبار | DW | 04.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رياضة الباركور بين المباني المدمرة في شمال سوريا

وسط الظروف القاسية التي سببها القصف والتدمير من سوريا ، تمارس مجموعة من الشبان رياضة الباركور على المباني المدمرة في شمال سوريا.

مشاهدة الفيديو 02:13

المزيد من المركز الإعلامي

في سوريا، أصبح الإقبال كبيراً على مصلحي الأسنان الجوالين ، ولا يعود السبب وراء ذلك للفقر وحسب، بل لأسباب اخرى كذلك.

مصلح الأسنان الجوال مهنة ازدهرت مع انتشار الفقر في سوريا 14.12.2021

تحوي ادلب كنزاً فريداً من أنواع الحجارة، ويعمل في محاجر المحافظة آلاف العمال الذين يصقلون هذه الأنواع التي يتم تصديرها.

من إدلب إلى جميع أنحاء العالم: حجارة تسافر بلا ڤيزا 06.12.2021

رغم أنه يملك صوتاً مميزاً، إلا أن الطفل مصطفى مضطر للعمل في ساحة لإعادة تدوير الخردة.

طفل يملك موهبة صوتية مميزة يعمل في مستودع للخردة 24.11.2021

يعاني العاملون في مصافي تكرير النفط في إدلب من مخاطر صحية كبيرة.

ريف حلب: مخاطر مصافي تكرير النفط على العاملين وسكان المنطقة 02.12.2021

المزيد DW الأخبار

عبر قناة للطهي على يوتيوب: أم مغربية تحارب الصور النمطية حول المهاجرات المسلمات في بلجيكا

عبر قناة للطهي على يوتيوب: أم مغربية تحارب الصور النمطية حول المهاجرات المسلمات في بلجيكا 04.01.2022

أوروبا في طريقا لأن تصبح بؤرة تفشي كورونا في العالم. أرقام إصابات قياسية في بلدان عديدة منها، بسبب أوميكرون.

أوروبا تكاد تصبح بؤرة لكورونا مجددا 04.01.2022

بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوى له منذ تسعة عشر عاما. حيث وصل معدل ارتفاع الأسعار إلى أكثر من ستة وثلاثين في المائة.

تركيا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 19 عاما والليرة تفقد الكثير من قيمتها 04.01.2022

عائلة أفغانية تصل إلى ألمانيا بعدما هربت من أفغانستان إثر سيطرة طالبان على الحكم هناك. العائلة مرتاحة

عائلة سياسية أفغانية سابقة تصل إلى ألمانيا 04.01.2022

اقرأ أيضا

flags of Saudi Arabia and Iran painted on cracked wall

عمّان ـ محادثات أمنية بين خبراء سعوديين وإيرانيين 13.12.2021

عقدت في عمان جلسة حوار غير رسمية شارك فيها خبراء من السعودية وإيران وتناولت قضايا أمنية بينها الملف النووي الإيراني. ويذكر أن السعودية وإيران غريمان إقليميان يقفان على طرفي النقيض بشأن معظم القضايا في المنطقة.

JEDDAH, SAUDI ARABIA, 5. December 2021, Jeddah Corniche Circuit: Mohammed bin Salman Al Saud (Arabic: ???? ?? ????? ?? ?????,) MBS, Saudi Arabian politician who is the crown prince, deputy prime minister, and minister of defense of Saudi Arabia seen during the Grand Prix Formula One of Saudi Arabia in Jeddah, F1, Formula1, Formel 1, on December 5th 2021 - picture is for press use; photo & copyright by ATP Cristiano BARNI

القمة الخليجية تهدف إلى إظهار التضامن وسط توترات مع إيران 14.12.2021

تنطلق الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في وقت تتزايد فيه المخاوف من طموحات إيران النووية. وتسعى هذه الدورة إلى إظهار تلاحم بعد المصالحة الخليجية.

Bildertitel: Syrischer Flüchtling hilft Kindern in Tansania. Rechte: Zsanna Szabó/ Supai e.V.

من سوريا إلى تنزانيا عبر ألمانيا.. لاجىء يجعل من الفن فرصة للعمل الخيري 26.09.2021

بعد تغلبه على عناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، اختار ابن مدينة الحسكة السورية، زردشت بدر أن يحط الرحال في إحدى القرى النائية في تنزانيا من أجل تعليم الأطفال هناك الموسيقى والرسم واللغة الإنجليزية. محطات في رحلة هذا الفنان.

George Kurdahi, libanesischer Informationsminister, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats der neuen libanesischen Regierung im Präsidentenpalast zu den Medien. +++ dpa-Bildfunk +++

أبعد من قرداحي.. كيف يؤدي لبنان ثمن التوتر السعودي-الإيراني؟ 30.10.2021

ما يجري بين لبنان والسعودية لا يعود فقط لتصريحات جورج قرداحي ولا لوقف الرياض منذ مدة استيراد الخضر والفواكه من لبنان بسبب "تهريب المخدرات"، بل كذلك بسبب تنافس قديم-جديد بين السعودية وإيران على النفوذ في لبنان.