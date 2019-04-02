رويس: القلب لا يخفق إلا لدورتموند

يتذكر عشاق الكرة الألمانية تلك النظرات التي حملت الكثير من المعاني بين ماركو رويس وزميله السابق في دورتموند روبرت ليفاندوفسكي حين تلاقى الاثنان في مباراة بين دورتموند وبايرين ميونيخ وكان ليفاندوفكسي يرتدي قميص الغريم البافاري إثر انتقاله عام 2014 في هجرة جماعية إلى القلعة البافارية سبقه فيها ماريو غوتسه ولحقه إليها ماتس هوميلز.

في مقابلة صحفية مع "سكاي" أشار رويس (29 عاماً) إلى أنه يعتقد أن سيبقى مع بروسيا دورتموند حتى نهاية مشواره الكروي. وأضاف: "لا أعرف أبداً ما يخبئه المستقبل، لكن لدي عقد طويل. ولا أرى سبباً لمغادرة دورتموند". ويرتبط اللاعب الألماني بعقد مع أسود ويستفاليا حتى 2023. كما كشف هانز يواخيم فاتسكه رئيس مجلس إدارة دورتموند عن خطط طويلة الأمد مع قائد بروسيا دورتموند.

ويؤكد رويس أنه سعيد بالتواجد في صفوف دورتموند قائلاً: "كان حلمي دائماً أن ألعب في صفوف هذا الفريق وأمام جماهيره وأن أشاركهم غبطة الفوز والنجاحات"، مضيفاً أنه يريد "عيش هذا الشعور لأطول فترة ممكنة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أشار فاتسكه هو الآخر إلى أنه على قناعة تامة بأن كابتن فريقه سينهي مشواره في صفوفه، وقال: "هذا الأمر ليس حلماً أو أمنية، هذا ما سيحدث فحسب". وأضاف رئيس دورتموند بالقول: "إنه كابتن الفريق. وبروسيا دورتموند بالنسبة إلى رويس أكثر من مجرد فريق. إنه فتى دورتموندي وحين تشاهده تشعر أن دورتموند هو فريقه الأوحد".

يُذكر أن الكثير من الشائعات عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ سادت في السنوات الماضية لكنها لم تتحقق. وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية أن فيتو لاعبيّ بايرن السابقيّن فيليب لام وباستيان شفاينشتايغر هو من أفشل الانتقال.

وكان فاتسكه قد أوضح في تصريحات سابقة لمحطة "سكاي" أنه يستبعد انتقال أحد من لاعبيه إلى نادي بايرن ميونخ، مضيفاً: "استبعد أن يرتدي أحد شبابنا قميص بايرن ميونخ في العام المقبل، وقد كنا نتحسب لهذا الأمر بعض الشيء. وليس لدينا بند خاص بالخروج".

وفي إشارة إلى انتقال روبرت ليفاندوفسكي وماريو غوتسه إلى بايرن ميونيخ قبل بضعة أعوام، قال فاتسكه: "لم نتمكن في تلك الفترة أن ندافع عن أنفسنا". وكان غوتسه قد استفاد من بند للخروج في عقده وانتقل إلى النادي البافاري موسم 2014/2013 مقابل 37 مليون يورو قبل عودته لاحقاً بعد ثلاثة مواسم. وتبعه في العام التالي المهاجم ليفادندوفسكي في صيف 2014 بدون مقابل.

تجدر الإشارة إلى أن بوروسيا دورتموند يتصدر جدول الدوري الألماني بفارق نقطتين وسيلتقيان السبت المقبل في كلاسيكو ألماني سيحدد إلى درجة كبيرة الفائز بلقب البوندسليغا هذا الموسم.