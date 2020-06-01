رويترز: ترامب يصنف هواوي بأنها مدعومة من الجيش الصيني

أظهرت وثيقة أطلعت عليها رويترز الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامبخلصت إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة هواوي تكنولوجيز وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية جديدة.
وتشمل أيضا القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من جيش التحرير الشعبي شركة الصين للهواتف المحمولة وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية. وأكد مسؤول أمريكي بمجال الدفاع طلب عدم نشر اسمه صحة الوثيقة وقال إنها أرسلت إلى الكونغرس.
ولم ترد الشركات الأنفة الذكر ولا البيت الأبيض ولا السفارة الصينة في واشنطن على طلب وكالة رويترز تقديم توضيح عن المسألة.
وفي سياق ليس بعيد فتحت الصين الباب أمام إطلاق الكنديين المتهمين بالتجسس، الدبلوماسي السابق العامل في بكين مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، في حال تم إطلاق سراح مسؤولة المالية في هواوي مينغ وانتشو.
وأُوقف الكنديان اللذان وجهت إليهما رسمياً تهمة التجسس، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد تسعة أيام من توقيف مينغ وانتشو في فانكوفر بطلب من القضاء الأميركي. وتخضع مينغ لحرية مشروطة في فانكوفر وتتهمها واشنطن بأنها التفّت على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
خ.س/و.ب(رويترز، د ب أ)
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
كان القطار الألماني السريع (ICE) يعد القطار الأسرع في العالم قبل ثلاثين عاما، إذ وصلت سرعته إلى 406.9 كلم/ساعة في عام 1988، ويملك قوة حصانية تصل إلى أكثر من 11000 حصان. أما في الوقت الحاضر فظهرت العديد من القطارات التي تجاوزت هذه السرعة الفائقة..
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
.. إذ وبعد عامين فقط حطم الفرنسيون الرقم المسجل باسم قطار (ICE) وصمموا نسخة من قطار (TGV) تصل سرعته إلى 515 كلم/ساعة. فيما وصلت سرعة الموديل الحديث من هذا القطار والذي اسمه (AGV)، إلى 574 كلم/ساعة، وذلك في عام 2007. في الصورة نسخة قديمة من قطار (TGV) تعود إلى عام 1981.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
اليابان كان البلد الأول في العالم الذي ينتج قطارات فائقة السرعة تفوق سرعتها 300 كلم/ساعة. وتمكن قطار "شينكانسن" من الوصول إلى سرعة 320 كلم/ساعة. والقطار يحمل مقدمة طويلة شبيهة بالأنف، لكي يخفف القطار من الصدمة الصوتية ولا تسبب سرعته العالية أصواتا عالية داخل الأنفاق.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
الصين من جانبها نجحت في دخول عالم السرعة واستطاعت بعض القطارات الصينية أن تصل حاجز الـ500 كلم/ساعة. والقطار الصيني الجديد "فوكسينغ" (الظاهر في الصورة) يقطع المسافة بين مدينتي شانغهاي وبكين التي تصل إلى 1300 كلم بأربع ساعات ونصف وبسرعة تصل إلى 350 كلم/ساعة.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
شُيد في ألمانيا عام 1980 أول خط تجريبي لمسار القطار المغناطيسي (ترانس رابيد). ويمكن لهذا القطار أن يصل إلى سرعة 450 كلم/ساعة في الخط التجريبي في مدنية إمسلاند. وصرفت المليارات على تطوير هذا القطار لكن العمل التجريبي توقف عام 2011 بعد تسببه بحادث.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
أما في الصين فاستمر تطوير القطار المغناطيسي. ويربط القطار المغناطيسي بين مطار شنغهاي ومطار المدينة ويقطع الرحلة التي طولها 30.5 كيلومتر في ثمانية دقائق فقط. ويعد أسرع قطار تجاري في العالم حاليا، وتصل سرعة القطار إلى 430 كلم/ساعة.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
تحتوي كوريا الجنوبية على قطار مغناطيسي أيضا اسمه "النحلة الصديقة للبيئة" ويربط بين مطار إنشيون ومدينة يونغيو التي تبعد ستة كيلومترات عن المطار. وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية المشروع عام 2011 لتوفير مجموعة من القطارات التي تعتمد على التكنلوجيا المحلية. ويمكن للقطار السير بسرعة 110 كلم/ساعة.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
أما قطار الحرمين السريع فسيربط بين مكة والمدينة في السعودية مرورا بمدينة جدة ويبلغ طول خط القطار 450 كلم، وسيتمكن الحجاج من قطع المسافة بين المدينتين في أقل من ثلاثة ساعات. وشكل مسار القطار في الصحراء تحديا كبيرا أمام الشركة الإسبانية المصنعة للمشروع. وانطلقت أول رحلة تجريبية في القطار في نهاية عام 2017، وكان من المفترض أن تبدأ الرحلات في شهر آذار/مارس 2018 الماضي.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
تطمح اليابان في تطوير أسرع قطار في العالم وهو القطار المغناطيسي "ماغليف" والذي من المخطط له أن يبدأ بالسير عام 2027 وسيربط بين مدينتي طوكيو وناغويا. وسيطير "ماغليف" لنحو 10 سنتيمترات فوق السكة الحديدة وسيقطع المسافة بين المدينتين في 40 دقيقة فقط بدلا عن 90 دقيقة عبر قطار "شينكانسن" السريع.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
الملياردير إيلون موسك مؤسس شركة "سبيس إكس" للرحلات الفضائية وشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، يطمح إلى تشييد قطار يسير في أنبوب مُفرغ من الهواء يطلق عليه تسمية "هيبرلوب". ويمكن الكبسولات التي تستخدم الطاقة الكهربائية والتي تنطلق في هذا الأنبوب السير بسرعة تصل إلى 1225 كلم/ساعة. تُجرى الاختبارات الأولية لهذا المشروع في كاليفورنيا، وكذلك في فرنسا. الكاتب: إنسا فريده/زمن البدري