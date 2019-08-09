رونالدينيو يكشف عن أمنيته ويوجه رسالة إلى ميسي

قال النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، إنه يرغب في عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريق السابق برشلونة، الذي رحل عنه قبل سنوات في صفقة قياسية في عالم كرة القدم، من أجل اللعب برفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية "نيمار هو النجم الآن في البرازيل، أحب أسلوب لعبه وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له"، مضيفاً أنه يرغب في رؤية نيمار بقميص برشلونة مجدداً.

وتابع رونالدينيو "أحب أن يكون أصدقائي سعداء وذلك بغض النظر عن المكان الذين يتواجدون فيه، لكن في الحقيقة أريد رؤية نيمار مرة أخرى في برشلونة بجوار ميسي وسواريز معاً، فقد حققوا أشياء لا تصدق".

يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، وجه رونالدينيو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة إلى ليونيل ميسي، بمناسبة فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه المرصع بالألقاب. وقال الأسطورة البرازيلية "لقد أصبحوا الآن ستة يا صديقي ميسي، أبارك لك على هذا الإنجاز الذي تستحقه بكل تأكيد. لسوء الحظ، لم أستطع التواجد معك في باريس".

وواصل رونالدينيو رسالته إلى ميسي قائلا"لكن داخل قلبي كل الاحترام والمودة للشخص الذي أنت عليه"، وأضاف: "كرياضي لا أحتاج إلى التحدث عنك، إذ أن كل مباراة بمثابة عرض فني".