 رونالدينيو يكشف عن أمنيته ويوجه رسالة إلى ميسي | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 04.12.2019

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رياضة

رونالدينيو يكشف عن أمنيته ويوجه رسالة إلى ميسي

أبدى النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو رغبته في عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريقه السابق برشلونة مرة ثانية. الأسطورة البرازيلية وجه أيضا رسالة إلى ليونيل ميسي بمناسبة فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

Fußball UEFA Champions League Atletico Madrid v FC Barcelona (Reuters/S.Perez)

هل يعود نيمار مجدداً لمجاورة ميسي في برشلونة؟

قال النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، إنه يرغب في عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريق السابق برشلونة، الذي رحل عنه قبل سنوات في صفقة قياسية في عالم كرة القدم، من أجل اللعب برفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية "نيمار هو النجم الآن في البرازيل، أحب أسلوب لعبه وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له"، مضيفاً أنه يرغب في رؤية نيمار بقميص برشلونة مجدداً.

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نيمار نجم موهوب لكنه يقع في مشاكل حيثما حل، بسبب شعوره بتلك الموهبة. وفي برشلونة كان معاونا لميسي. ولم تكن لدى ميسى أو سواريز أية مشاكل مع نيمار رغم زهو النجم البرازيلي بنفسه. وقد تنبأ له سواريز بأمرعظيمة. (29.09.2017)

كشف نجم برشلونة السابق صامويل إيتو عن أفضل لاعب جاوره في مسيرته الكروية المرصعة بعدة ألقاب محلية وقارية. النجم الكاميروني اختار لاعباً كان في أكثر من مرة واحداً من صناع ملاحم النادي الكتالوني. (20.09.2019)

وتابع رونالدينيو "أحب أن يكون أصدقائي سعداء وذلك بغض النظر عن المكان الذين يتواجدون فيه، لكن في الحقيقة أريد رؤية نيمار مرة أخرى في برشلونة بجوار ميسي وسواريز معاً، فقد حققوا أشياء لا تصدق".

يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، وجه رونالدينيو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة إلى ليونيل ميسي، بمناسبة فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه المرصع بالألقاب. وقال الأسطورة البرازيلية "لقد أصبحوا الآن ستة يا صديقي ميسي، أبارك لك على هذا الإنجاز الذي تستحقه بكل تأكيد. لسوء الحظ، لم أستطع التواجد معك في باريس".

وواصل رونالدينيو رسالته إلى ميسي قائلا"لكن داخل قلبي كل الاحترام والمودة للشخص الذي أنت عليه"، وأضاف: "كرياضي لا أحتاج إلى التحدث عنك، إذ أن كل مباراة بمثابة عرض فني".

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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

نشر موقع "سبورت" الرياضي الألماني قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مستبقا الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013، والتي سيعلن عنها في يناير 2014. أبرز لاعبي كرة القدم في جولة مصورة. (30.12.2013)  

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