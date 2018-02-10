 رونالدو يوقف باص منتخب بلاده للقاء طفل مريض | عالم المنوعات | DW | 09.06.2019

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منوعات

رونالدو يوقف باص منتخب بلاده للقاء طفل مريض

وقف الصغير ادواردو موريا، المصاب بسرطان الدم، في الطريق رافعاً لوحة يطلب فيها توقيعا من كريستيانو رونالدو، الذي كان يستقل حافلة منتخب بلاده لكرة القدم، فكان للصغير ما أراد. المشهد كاملا بالفيديو.

Italien - Juventus Turin vs SPAL Ferrara | Cristiano Ronaldo Protest gegen Gewalt gegen Frauen (Reuters/M. Pinca)

أوقف كريستيانو رونالدو باص منتخب بلاده، الذي كان يقله وزملاءه في المنتخب البرتغالي، ليلتقط صورة مع طفل في الحادية عشر من العمر كان في انتظاره في الطريق ويحمل لوحة كتب عليها "رونالدو أريد توقعيك". والصغير ادواردو موريا مصاب باللوكيميا (سرطان الدم). ونشر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية ومواقع صحفية أخرى فيديو يظهر فيها الصغير ادواردو وهو يصعد إلى الحافلة ويستقبله رونالدو ويلتقطان معا صورة يبدو فيها الصغير فرحاً جدا بلقاء مثله الأعلى.

ويتطلع رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى التتويج للمرة الثانية بقميص المنتخب البرتغالي، في لقاء النهائي مع منتخب هولندا مساء اليوم الأحد على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، في المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم  لكرة القدم. وسجل رونالدو ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره السويسري 3/1 مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي لدوري الأمم.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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    جمال "رونالدو"

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


ع.خ/ف.ي

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