رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير أتلتيكو مدريد!

لا تُكن جماهير أتلتيكو مدريد الكثير من الود للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فأحسن لاعب في العالم خمس مرات، يأتي على رأس قائمة اللاعبين، الذين يتلقون صافرات الاستهجان من طرف جماهير الفريق الإسباني العنيد.

وأمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2019)، تجدد اللقاء مرة ثانية بين كريستيانو رونالدو وجماهير "الروخيبلانكوس"، وذلك في مباراة بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس برسم الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا ( انتهت بالتعادل 2-2).

وتشير صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن جماهير أتلتيكو مدريد، أطلقت صافرات الاستهجان ضد كريستيانو رونالدو أثناء فترة الإحماء، كما امتد الأمر في المباراة وذلك بعد كل كرة لمسها رونالدو، وأضافت أن بعض جماهير أتلتيكو مدريد وصفت النجم البرتغالي بـ"المغتصب" وكلمات أخرى جارحة.

ولفت نفس المصدر أن كريستيانو رونالدو، تعامل مع تصرفات بعض جماهير أتلتيكو مدريد بنوع من الهدوء. كما أنه وجه لهم قبل نهاية المباراة حركة ذات معنى خاص. أما عن معنى تلك الحركة، فقد قال كريستيانو رونالدو في تصريح صحفي مقتضب لوسائل إعلام إسبانية "التعلم، علينا جميعاً أن نتعلم".

من جهة أخرى، يعد كريستيانو رونالدو من أكثر اللاعبين، الذين هزوا شباك أتلتيكو مدريد في السنوات الأخيرة. فبلغة الأرقام، سجل رونالدو 25 هدفاً في 34 مباراة خاضها ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

يشار إلى أن جماهير يوفنتوس، تأمل أن ينجح كريستيانو رونالدو في قيادة الفريق إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأن "البيانكونيري" عزز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية بأكثر من صفقة مميزة.