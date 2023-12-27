رونالدو يواصل التفوق على نفسه.. هل يغدو هداف العالم؟

قبل أيام من نهاية العام الجاري، وضع نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو بصمته الكروية وتصدر قائمة هدافي 2023 متقدماً على كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينغ هالاند.

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عامه الـ39، لكن قائد فريق النصر السعودي لا يزال مؤمناً بأن العمر مجرد رقم، مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية على الملاعب السعودية.

وأصبح رونالدو في صدارة هدافي العالم خلال 2023 قبل أيام من نهاية العام، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء خلال الفوز الساحق للنصر على مضيفه الاتحاد 5/2 مساء الثلاثاء في الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال عام 2023 إلى 53 هدفاً متفوقاً على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني ولكل منهما 52 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 50 هدفاً.

وتتبقى للنصر مباراة قبل نهاية العام أمام التعاون يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما تتبقى لهالاند مباراتان مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.

وأنهى النصر عقدة الاتحاد المنقوص بعد طرد مدافعه البرازيلي فابينيو في الدقيقة 66، وحقّق فوزاً غائباً منذ 5 سنوات، وذلك بفضل رونالدو الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء (19 و68) على غرار مانيه (75 و82)، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا (38). وسجّل المغربي عبدالرازق حمدالله هدفي الاتحاد بالتخصص في شباك النصر في الدقيقتين 14 و50.

وعزز البرتغالي موقعه في صدارة هدّافي الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)