 رونالدو يقود البرتغال للفوز على غانا ويحقق رقما قياسيا جديدا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.11.2022

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رياضة

رونالدو يقود البرتغال للفوز على غانا ويحقق رقما قياسيا جديدا

وضع كريستيانو رونالدو حدا للاضطراب الذي شاب استعداده لكأس العالم لكرة القدم بقطر، حيث كتب اسمه في سجلات الأرقام القياسية ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نهائيات كأس العالم بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال للفوز على منتخب غانا.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أصبح النجم البرتغالي رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نهائيات كأس العالم بعدما ساهم في انتصار البرتغال على غانا.

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وسجل رونالدو هدف السبق لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنةلمونديال قطر.

مختارات

افتتح منتخب سويسرا مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بالفوز بهدف نظيف على منتخب الكاميرون. أبرز لقطات البطولة تمثلت في رفض المهاجم السويسري بريل إمبولو الاحتفال بعد إحراز الهدف على بلده الأصلي الكاميرون.

تعهدت قطر بأن مونديال كأس العالم الذي تستضيفه سيكون أول بطولة محايدة كربونيا، بيد أن خبراء ألقوا بظلال من الشكوك حيال ذلك الأمر. فكيف يمكن تنظيم بطولة رياضية كبيرة خالية من الانبعاثات الكربونية؟

وبينما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا، ردت البرتغال بقوة بهدفين سريعين لتنهي المهمة على استاد 974. وكانت لمسة جواو فيليكس الأخيرة دقيقة لتمنح التقدم للبرتغال مجددا وأضاف رافائيل لياو الهدف الثالث ليضمن للبرتغال فوزها الأول في المباراة الافتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، رغم تسجيل نجم غانا عثمان بوكاري هدف تقليص الفارق قبل النهاية.

وستواجه البرتغال، التي تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، أوروغواي يوم الاثنين المقبل، بينما ستلعب غانا مع كوريا الجنوبية. وكانت مباراة أوروغواي وكوريا الشمالية قد انتهت بالتعادل السلبي (0/0).

رونالدو أول من يسجل في خمسة نهائيات

ونجح رونالدو في هز الشباك خلال خمس نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة 2006 بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور المجموعات. وأحرز رونالدو هدفا واحدا في مونديال جنوب أفريقيا 2010 ثم سجل هدفا أيضا في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يتوهج في مونديال روسيا 2018 ويحرز أربعة أهداف.

وعزز رونالدو رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، بتسجيله الهدف رقم 118 في مسيرته الدولية. ولم يعد رونالدو (37 عاما) مسجلا على قائمة أي ناد في الوقت الراهن بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الأول الثلاثاء بالتراضي بين الطرفين.

ونجح الأسطورة البرازيلي بيليه والألمانيان أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه في التسجيل خلال أربع نسخ متتالية من المونديال، لكن رونالدو تفوق عليهم جميعا بالتسجيل في خمس نسخ.

رونالدو: أشعر بالفخر ولا مجال للراحة

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال خمس مشاركات بكأس العالم إلى ثمانية أهداف، جاءت جميعها في دور المجموعات، ليصبح أكثر لاعب ينجح في هز الشباك في دور المجموعات للمونديال.

وعقب مباراة الليلة أكد النجم البرتغالي أنه يشعر بالفخر بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية لكأس العالم. وقال رونالدو: "كانت لحظة جميلة ، خامس مشاركة لي في كأس العالم، فزنا، هذا كان مهما، الرقم القياسي العالمي شيء يجعلني أشعر بفخر شديد". وأضاف: "أغلقنا الفصل الخاص بالأسبوع الحالي، لا مجال للراحة"

ع.ش/ ص.ش (رويترز، د ب أ)

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    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

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    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

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  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

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  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


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