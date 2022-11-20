رونالدو يقود البرتغال للفوز على غانا ويحقق رقما قياسيا جديدا

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وسجل رونالدو هدف السبق لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنةلمونديال قطر.

وبينما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا، ردت البرتغال بقوة بهدفين سريعين لتنهي المهمة على استاد 974. وكانت لمسة جواو فيليكس الأخيرة دقيقة لتمنح التقدم للبرتغال مجددا وأضاف رافائيل لياو الهدف الثالث ليضمن للبرتغال فوزها الأول في المباراة الافتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، رغم تسجيل نجم غانا عثمان بوكاري هدف تقليص الفارق قبل النهاية.

وستواجه البرتغال، التي تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، أوروغواي يوم الاثنين المقبل، بينما ستلعب غانا مع كوريا الجنوبية. وكانت مباراة أوروغواي وكوريا الشمالية قد انتهت بالتعادل السلبي (0/0).

رونالدو أول من يسجل في خمسة نهائيات

ونجح رونالدو في هز الشباك خلال خمس نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة 2006 بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور المجموعات. وأحرز رونالدو هدفا واحدا في مونديال جنوب أفريقيا 2010 ثم سجل هدفا أيضا في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يتوهج في مونديال روسيا 2018 ويحرز أربعة أهداف.

وعزز رونالدو رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، بتسجيله الهدف رقم 118 في مسيرته الدولية. ولم يعد رونالدو (37 عاما) مسجلا على قائمة أي ناد في الوقت الراهن بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الأول الثلاثاء بالتراضي بين الطرفين.

ونجح الأسطورة البرازيلي بيليه والألمانيان أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه في التسجيل خلال أربع نسخ متتالية من المونديال، لكن رونالدو تفوق عليهم جميعا بالتسجيل في خمس نسخ.

رونالدو: أشعر بالفخر ولا مجال للراحة

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال خمس مشاركات بكأس العالم إلى ثمانية أهداف، جاءت جميعها في دور المجموعات، ليصبح أكثر لاعب ينجح في هز الشباك في دور المجموعات للمونديال.

وعقب مباراة الليلة أكد النجم البرتغالي أنه يشعر بالفخر بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية لكأس العالم. وقال رونالدو: "كانت لحظة جميلة ، خامس مشاركة لي في كأس العالم، فزنا، هذا كان مهما، الرقم القياسي العالمي شيء يجعلني أشعر بفخر شديد". وأضاف: "أغلقنا الفصل الخاص بالأسبوع الحالي، لا مجال للراحة"

ع.ش/ ص.ش (رويترز، د ب أ)