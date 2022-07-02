رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد.. إلى أين؟

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السماح له بالرحيل عن ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حال تلقيه عرضا مناسبا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن الصحيفة قولها بأن قرار النجم البالغ من العمر 37 عاما جاء مدفوعا برغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن رونالدو شارك في 19 موسما متتاليا من دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته فريق سبورتنغ لشبونة إلى الدوري الإنجليزي في صيف عام 2003، ولم يلعب مطلقا في الدوري الأوروبي وهي البطولة التي سيشارك فيها مانشستر يونايتد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويثق النجم البرتغالي في قدرته على قضاء ثلاثة أو أربعة أعوام يستطيع خلالها اللعب في أعلى مستوى، وهو يرغب في قضاء تلك الفترة مع فريق يمكنه من خلاله إضافة أرقام فردية إلى إنجازاته.

وأكد مقربون منرونالدو، أنه يحتفظ بمكانة كبيرة واحترام شديد لجماهير مانشستر يونايتد، وبالإضافة إلى الأسباب الرياضية لرحيله عن الفريق، فإن لديه أسبابا شخصية تتمثل في عائلته التي لم تكن سعيدة بالحياة في مدينة مانشستر.

وعاد رونالدو الموسم الماضي إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما على رحيله عن الفريق، حيث لعب لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل العودة مجددا إلى "أولد ترافورد".

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)