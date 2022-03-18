 رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر- فهل يجد ناديًا بحجم تطلعاته؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.07.2022

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رياضة

رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر- فهل يجد ناديًا بحجم تطلعاته؟

يرغب كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد، لكن إيجاد نادٍ بديل يناسب حجم تطلعاته لن يكون مهمة سهلة للنجم البالغ من العمر 37 عامًا، لأنه لم يعد الهدف الأول لكبار الأندية. فما الأندية المهتمة به؟ وما موقف ناديه؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو لم يعد يريد البقاء في مانشستر، فهل يجد بديلًا مناسبًا؟

خبر عدم رغبة رونالدو بالاستمرار مع مانشستر يونايتد في حال التوصل إلى عرض أفضل لم يعد جديدًا، فالنجم البرتغالي لم يسافر مع النادي في جولته الآسيوية التحضيرية، إلا أن عائقًا كبيرًا يقف أمام رحيله عن الفريق، وهو الوجهة المقبلة التي تليق به!

مختارات

في مفاجأة مدوية، أُقصي فريق مانشستر يونايتد من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق يلعب في الدرجة الأولى، لتتضاءل حظوظ النادي في التتويج بأيّ لقب خلال الموسم.

فـ"الدون" يجد صعوبة كبيرة في إيجاد عرض من فريق قوي يلعب في دوري الأبطال، بعدما عبر عن رغبته بمغادرة نادي "الشياطين الحمر" الذي فشل في التأهل إلى هذه المسابقة، مكتفيًا هذا العام بالمشاركة في الدوري الأوروبي، إثر حلوله سادساً في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم.

بايرن ميونيخ كان أحد النوادي التي تردد أنها ترغب باستقطاب رونالدو، لكن أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للفريق البافاري، صرّح بشكل واضح، أن اللاعب البرتغالي لا يتناسب مع فلسفة الفريق، رغم إقراره أنه نجم كبير. وأكد كان بشكل قاطع أن رونالدو لن ينضم إلى الفريق الألماني.

أنباء كثيرة أخرى تحدثت عن اهتمام فريق تشيلسي الإنجليزي باللاعب البرتغالي، لكن أكثر ما يهدد الصفقة هو تركيز النادي الأزرق على جلب رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي، فضلًا عن مسألة الراتب الأسبوعي لرونالدو الذي يصعب على تشيلسي تقديمه في هذه الفترة.

وتشير آخر الأخبار إلى أن هناك اتفاقًا أوليًا بين تشيلسي وستيرلينغ، وإذا ما تحقق هذا الانتقال، فصفقة رونالدو مهددة، خصوصًا أن اللاعب يدرك أن انتزاع مكان أساسي في تشكيلة توماس توخيل صعب للغاية، في ظل وجود لاعبين شباب ماهرين يعتمد عليهم المدرب بكثرة في خط الهجوم.

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كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية

خيار آخر تمت الإشارة إليه في بعض المواقع هو نادي برشلونة، خصوصًا أن رئيس النادي خوان لابورتا أكد حديثه مع وكيل رونالدو، لكن هذا الوكيل يتعامل مع الكثير من اللاعبين، ولم يعط لابورتا أيّ مؤشرات جادة على التعاقد مع "الدون".

وما يقف في وجه انتقال محتمل لرونالدو إلى برشلونة هو إرثه السابق مع الريال. فاللاعب تألق مع الفريق الملكي وحقق معه أربعة ألقاب لدوري الأبطال، وقد لا يريد خلق عداوة مع جماهير الريال إذا انتقل إلى غريمها الأزلي، وما يصعب الأمر كذلك هو أن برشلونة مهتم بنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، وسيصعب على رونالدو الحصول على مركز رئيسي في حال انضمام النجم البولندي.

وهناك تقارير أخرى تتحدث عن اهتمام نابولي الذي تأهل لدوري الأبطال بضم رونالدو، لكن الأخير لا يملك ذكريات إيجابية كثيرًا في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، كما سيكون غريبًا على عشاقه أن ينتقل إلى نادٍ لم يحقق أمورًا كثيرة في السنوات الأخيرة.

لكن أكثر ما يعرقل رحيل رونالدو هو رغبة مانشستر يونايتد بالاحتفاظ به، فالفريق لا يملك حاليًا أسماء كثيرة في خط الهجوم، بعد رحيل كافاني واستمرار استبعاد غرينوود وتراجع مستوى راشفورد. ويدرك الفريق الأحمر أن رحيل رونالدو دون تعاقدات هجومية جديدة سيعقد مهمة الفريق الذي أنقذه رونالدو العام الماضي من عدة هزائم.

ع.ا/م.ع.ح/خ.س

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