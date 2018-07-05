رونالدو يحث يوفنتوس على خطف بوغبا قبل برشلونة

أثناء المؤتمر الصحفي الأول له كلاعب لفريق يوفنتوس، كشفت تصريحات كريستيانو رونالدو عما يطمح إليه أحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة برفقة "السيدة العجوز"، إذ يُريد النجم البرتغالي كتابة التاريخ مع النادي الإيطالي العريق ومواصلة حصد الألقاب.

ويُدرك رونالدو (33 عاما)، أن تطعيم كتيبة "السيدة العجوز" بأسماء كروية وازنة، سيمنح المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، حلولا تكتيكية أكبر فوق المستطيل الأخضر، وتعزيز حظوظه بشكل كبير في الظفر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريق يوفنتوس التحرك بسرعة، من أجل ضم متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا، الذي يبدو قريبا للغاية من مغادرة فريق "الشياطين الحمر".

وأفاد الموقع البريطاني، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن معارف رونالدو في فريقه السابق مانشستر يونايتد، أخبروه بأن بول بوغبا، دخل في مفاوضات متقدمة مع فريق برشلونة، الساعي بدوره إلى الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

وبحسب نفس المصدر، يرغب كريستيانو رونالدو أن يُسرع يوفنتوس من وثيرة المفاوضات مع بول بوغبا، لاسيما وأن برشلونة يرى في قدوم النجم الفرنسي (25 عاما) إلى القلعة الكتالونية خير بديل للنجم الكبير أندريس إنييستا، الذي رحل عن "البلوغرانا" نهاية الموسم الماضي.

يُشار إلى أن بول بوغبا، ساهم في فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخ منتخب "الديكة"، إذ سجل بوغبا الهدف الثالث من أصل أربعة في شباك المنتخب الكرواتي، الذي كان يُمني النفس بحمل الكأس العالمية للمرة الأولى في تاريخه.