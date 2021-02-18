 رونالدو يجتاز بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.06.2021

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رياضة

رونالدو يجتاز بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا

أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف في نهائيات كأس أوروبا بعدما سجل هدفيه العاشر والحادي عشر وحقق لبلاده الفوز على المجر، متجاوزا الفرنسي ميشال بلاتيني الذي كان في رصيدة تسعة أهداف.

الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو،بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 (15.06.2021) (مباراة البرتغال المجر)

الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو،بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 (15.06.2021) (مباراة البرتغال المجر)

سجل كريستيانو رونالدو هدفيه رقم 10 و11 في بطولة أوروبا لكرة القدم بعدما هز شباك المجر مرتين قرب النهاية في المجموعة السادسة في استاد بوشكاش في بودابست اليوم الثلاثاء (15 حزيران/يونيو 2021) ليجتاز رقم ميشيل بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

وكان رونالدو يتساوى مع بلاتيني في صدارة هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف لكل منهما قبل انطلاق المسابقة، لكن ثنائية اللاعب البرتغالي قرب النهاية في شباك المجر جعلته ينفرد بالرقم القياسي.

مختارات

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إطلاق سراح ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقب استجوابه ضمن تحقيقات في مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

طمأن لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن جمهوره حول العالم بأنه "بخير رغم الظروف"، معبراً عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده في بطولة أمم أوروبا.

وأهدر رونالدو فرصة سهلة في الشوط الأول عندما أطاح بالكرة من مدى قريب، لكنه لم يهدر الفرصة من ركلة جزاء في الدقيقة 87. ووضع رونالدو الكرة بقوة في الشباك واحتفل بطريقته المعتادة وسط صيحات من مشجعي المجر في الإستاد الذي تبلغ سعته 67 ألف متفرج.

وامتلك رونالدو المزيد من الوقت لإضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع حيث تبادل الكرة بسرعة ثم راوغ الحارس بيتر جولاتشي ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وعزز المهاجم البالغ عمره 36 عاما سجله بعدما أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوروبا خمس مرات، كما أنه بات الأكثر مشاركة في عدد المباريات بالبطولة حيث كانت المباراة أمام المجر رقم 22 منذ ظهوره الأول في 2004.

وفازت البرتغال حاملة اللقب 3-صفر على المجر صاحبة الأرض في المجموعة التي تضم أيضا فرنسا بطلة العالم وألمانيا.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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