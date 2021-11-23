 رونالدو يتجاوز حاجز الـ 800 هدف في مسيرته الكروية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.12.2021

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رياضة

رونالدو يتجاوز حاجز الـ 800 هدف في مسيرته الكروية

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري الإنجليزي مع فريقه مانشستر يونايتيد وسجل هدفين في مرمى أرسنال متجاوزاً بذلك حاجز 800 هدف في مسيرته الكروية.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتيد (2/12/2021)

تجاوز رونالدو عتبة 800 هدف في مسيرته الكروية

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتيد بتسجيله هدفين (52 و70 من ركلة جزاء) في مرمى أرسنال ليرفع رصيده إلى 801 هدف مع الأندية التي دافع عنها ومنتخب بلاده، كما قلب تأخر فريقه صفر-1 إلى فوز 3-2 في الدوري الإنجليزي.

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تقدم أرسنال عبر إميل سميث-رو في الدقيقة 13 مستفيداً من سقوط الحارس الاسباني دي خيا بعد احتكاك مع زميله البرازيلي فريد، وعادل البرتغالي برونو فرنانديش ليونايتد (44) بعد لعبة ثلاثية مشتركة بينه وبين جايدون سانشو وفريد، قبل أن يسجل رونالدو هدف التقدم من الامتار الستة بتسديدة بينية.

وأدرك الضيوف التعادل بفضل النرويجي مارتن أوديغار بعد هجمة سريعة (55)، إلا أن رونالدو خالف التوقعات بعد أن تحصل البرازيلي فريد على ركلة جزاء اثر عرقلة من أوديغارد، ترجمها بنجاح في منتصف مرمى الحارس آرون رامسدل الذي ارتمى إلى اليسار.

وسمح فوز يونايتد بتجمد رصيد أرسنال في المركز الخامس مع 23 نقطة، فيما تقدم فريق "الشياطين الحمر" للمركز السابع مع 21 نقطة وعاد إلى سباق دخول المراكز الأوروبية حيث بات يتأخر بفارق 3 نقاط فقط عن وست هام صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

حقق يونايتد أمام أرسنال فوزه الأول في الدوري بقيادة مدربه الموقت ميكايل كاراك الذي خلف المقال النروجي أولي غونار سولشاير، بعدما كان ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال الاسباني 2-صفر، قبل أن يخرج متعادلاً مع تشلسي متصدر الدوري 1-1 محلياً.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

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    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

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    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

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    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

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    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

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    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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