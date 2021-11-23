رونالدو يتجاوز حاجز الـ 800 هدف في مسيرته الكروية

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتيد بتسجيله هدفين (52 و70 من ركلة جزاء) في مرمى أرسنال ليرفع رصيده إلى 801 هدف مع الأندية التي دافع عنها ومنتخب بلاده، كما قلب تأخر فريقه صفر-1 إلى فوز 3-2 في الدوري الإنجليزي.

تقدم أرسنال عبر إميل سميث-رو في الدقيقة 13 مستفيداً من سقوط الحارس الاسباني دي خيا بعد احتكاك مع زميله البرازيلي فريد، وعادل البرتغالي برونو فرنانديش ليونايتد (44) بعد لعبة ثلاثية مشتركة بينه وبين جايدون سانشو وفريد، قبل أن يسجل رونالدو هدف التقدم من الامتار الستة بتسديدة بينية.

وأدرك الضيوف التعادل بفضل النرويجي مارتن أوديغار بعد هجمة سريعة (55)، إلا أن رونالدو خالف التوقعات بعد أن تحصل البرازيلي فريد على ركلة جزاء اثر عرقلة من أوديغارد، ترجمها بنجاح في منتصف مرمى الحارس آرون رامسدل الذي ارتمى إلى اليسار.

وسمح فوز يونايتد بتجمد رصيد أرسنال في المركز الخامس مع 23 نقطة، فيما تقدم فريق "الشياطين الحمر" للمركز السابع مع 21 نقطة وعاد إلى سباق دخول المراكز الأوروبية حيث بات يتأخر بفارق 3 نقاط فقط عن وست هام صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

حقق يونايتد أمام أرسنال فوزه الأول في الدوري بقيادة مدربه الموقت ميكايل كاراك الذي خلف المقال النروجي أولي غونار سولشاير، بعدما كان ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال الاسباني 2-صفر، قبل أن يخرج متعادلاً مع تشلسي متصدر الدوري 1-1 محلياً.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)