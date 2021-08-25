رونالدو يبلغ مدربه أليغري برغبته في الرحيل عن يوفينتوس

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس اليوم الجمعة (27 أغسطس/ آب 2021) إن المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه إمبولي مطلع الأسبوع المقبل إن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل أمس الخميس. وأضاف أليجري "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس. "ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدا. فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي".

وأشارت الصحف إلى أن رونالدو توجه إلى مقرّ نادي السيدة العجوز في زيارة خاطفة، لكنه غادر حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لدى بدء فريقه حصة تدريبية استعداد لمواجهة إمبولي السبت في الدوري، بحسب ما أعلنت شبكة "سكاي سبورت".

وكان رونالدو قد انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2018 قادما من ريال مدريد الاسباني ولا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه الايطالي حتى 30 حزيران/يونيو 2022. ووافق يوفنتوس على رحيل رونالدو اثر اجتماع مع مدير اعمال الاخير ومواطنه البرتغال جورجي منديش الخميس في تورينو، لكن بشرط أن يحصل على تعويض مقابل عملية الانتقال التي قدرتها الصحف المحلية بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات رونالدو لم يتقدم حتى هذه اللحظة باي عرض رسمي.

و.ب/ع.ش (رويترز، أ ف ب)