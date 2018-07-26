 رونالدو سيدفع ملايين اليورو تفاديا للسجن في إسبانيا | عالم الرياضة | DW | 27.07.2018

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عالم الرياضة

رونالدو سيدفع ملايين اليورو تفاديا للسجن في إسبانيا

رغم انتقاله للعب في إيطاليا مازال كريستيانو رونالدو على علاقة إجبارية بإسبانيا، حيث حكم عليه بالسجن لعامين. لكن القضاء الإسباني يسمح بوقف تنفيذ العقوبة لمن سجله الجنائي نظيف، وهو ما سيستفيد منه رونالدو بالطبع.

Juventus Turin Vorstellung von Cristiano Ronaldo (picture-alliance/dpa/L. Bruno)

قال المدعي العام في إسبانيا اليوم الجمعة (27 يوليو/ تموز 2018) إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعاقب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون يورو (3.7 مليون دولار) مع الحبس 24 شهرا، لكنه لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه رونالدو (33 عاما) اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون يورو ونفى هداف ريال مدريد السابق هذه الاتهامات. ومن المستبعد أن يقضي النجم المنتقل حديثا إلى يوفنتوس، أي وقت في السجن وفق الاتفاق لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

مختارات

أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بحق نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقا. (23.06.2017)

الإدعاء الإسباني يقيم دعوى قضائية ضد نجم ريال مدريد الحائز مؤخرا على لقب أبطال أوروبا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنيابة العامة تتحدث عن تهرب ضريبي بقيمة تفوق 14 مليون يورو بين عامي 2011 و2014. (13.06.2017)

أسماء جديدة تم الكشف عنها مؤخرا في تقرير نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية حول الحيل التي يلجأ إليها نجوم الكرة للهروب من الضرائب. ويتعلق الأمر هذه المرة بنجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وصانع ألعاب أرسنال مسعود أوزيل. (05.12.2016)

ويتعين على رونالدو دفع الغرامة (3.2 مليون يورو) بجانب الضرائب (5.7 مليون) إضافة إلى مليون يورو فائدة مستحقة و250 يورو عن كل يوم في عقوبة السجن. وسيكون هذا المبلغ جزءا على الأرجح من الغرامات التي سيدفعها رونالدو بسبب القضية ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وكان رونالدو قد توصل أمس الخميس إلى اتفاق مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية في إسبانيا على سداد 19 مليون يورو (22 مليون دولار) إلى وزارة الخزانة الإسبانية مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن عامين.

ووافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب. وأوضحت مصادر قضائية أمس الخميس أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن  نظرا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.

واعترف رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني سابقا بارتكاب أربعة انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألف و897 يورو بواقع 1.39 مليون يورو في 2011 و1.66 مليون يورو في 2012 و 3.20 مليون يورو في 2013 و 8.5 مليون يورو في 2014.

ص.ش/ع.ج (رويترز، د ب أ)

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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