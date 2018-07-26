رونالدو سيدفع ملايين اليورو تفاديا للسجن في إسبانيا

قال المدعي العام في إسبانيا اليوم الجمعة (27 يوليو/ تموز 2018) إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعاقب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون يورو (3.7 مليون دولار) مع الحبس 24 شهرا، لكنه لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه رونالدو (33 عاما) اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون يورو ونفى هداف ريال مدريد السابق هذه الاتهامات. ومن المستبعد أن يقضي النجم المنتقل حديثا إلى يوفنتوس، أي وقت في السجن وفق الاتفاق لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

ويتعين على رونالدو دفع الغرامة (3.2 مليون يورو) بجانب الضرائب (5.7 مليون) إضافة إلى مليون يورو فائدة مستحقة و250 يورو عن كل يوم في عقوبة السجن. وسيكون هذا المبلغ جزءا على الأرجح من الغرامات التي سيدفعها رونالدو بسبب القضية ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وكان رونالدو قد توصل أمس الخميس إلى اتفاق مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية في إسبانيا على سداد 19 مليون يورو (22 مليون دولار) إلى وزارة الخزانة الإسبانية مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن عامين.

ووافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب. وأوضحت مصادر قضائية أمس الخميس أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن نظرا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.

واعترف رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني سابقا بارتكاب أربعة انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألف و897 يورو بواقع 1.39 مليون يورو في 2011 و1.66 مليون يورو في 2012 و 3.20 مليون يورو في 2013 و 8.5 مليون يورو في 2014.

ص.ش/ع.ج (رويترز، د ب أ)