 رونالدو: بدأت أعوّد نفسي على الحياة خارج عالم كرة القدم! | عالم الرياضة | DW | 04.10.2019

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عالم الرياضة

رونالدو: بدأت أعوّد نفسي على الحياة خارج عالم كرة القدم!

هل يمكنك تصور منافسات دوري أبطال أوروبا بدون ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ يبدو أن الأمر كذلك فنجم ريال مدريد السابق بدأ يتحدث وبوضوح عن فترة اعتزاله. فماذا حدث؟!

Fußball | La Liga Santander | Real Betis vs Real Madrid | Christiano Ronaldo (REUTERS)

بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فإن المباريات التي لا يحرز فيها أهدافا يخرج منها "خاسرًا" سواء فاز فريقه أم لم يفز. وكان سيواجه هذه "الخسارة" في مباراة يوفينتوس الأخيرة أمام باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الأبطال، لولا تداركه للموقف في الدقيقة 89 من عمر المباراة، رافعا رصيد "السيدة العجوز" إلى ثلاثة أهداف نظيفة، بعد ثنائية زميله الأرجنتيني غونزالو هيغواين (18، 62).

بعد هذا الهدف تخلى النجم البرتغالي، عن طريقته الاحتفالية المتمثلة، في قفزته الشهيرة للأعلى وفتح يديه والإشارة لنفسه، وهي طريقة طالما انتقدها الكثيرون لكونهم يعتبرونها دليلا على "غرور" نجم ريال مدريد السابق. لكنه في مباراة الأربعاء الماضي (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول) اكتفى برفع أصبعه إلى السماء، في حركة تدل على مدى استيائه من إهدار فرصتين محققتين صدّهما من قبل حارس مرمى ليفركوزن  لوكاس هرادكي.

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هرادكي صرح بعد ذلك بأنه "كاد" الفوز على رونالدو في المنافسة المباشرة بينهما، مضيفا: "كنت سأحكي ذلك لأحفادي، لكنه في النهاية سدد الكرة ومرّت بين قدمي. وكانت المباراة قد انتهت فعليا. بكل بساطة إنه رجل قوي".

الملفت أنه وبعد هذه المباراة وفي حوار أجراه مع موقع "شبورتبيبل" الإنجليزي، لم يتحدث النجم البرتغالي عن المنافسات الجارية ولا عن إصراره المتواصل للفوز وإنما عن مستقبله المهني قائلا: "لا زلت أعشق كرة القدم، وأعشق المشجعين وأعشق من يعشقني. عمري لا يلعب أي دور، فالأمر يتعلق بالعقلية فقط"، مضيفا: "في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أعوّد نفسي على فكرة الحياة من خارج عالم كرة القدم". وتعد هذه المرة الأولى التي يلمح فيها رونالدو وبوضوح عن فترة ما بعد الاعتزال، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية حول موعد اعتزاله.

يذكر أنه وفيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، بات كريستيانو رونالدو وبمعدل 102 مباراة، مستحوذا على الرقم القياسي لعدد المباريات التي أنهاها فائزا في المسابقة الأوروبية، وخلفه الإسباني إيكا كاسياس بمعدل 102 مباراة.

و.ب/ع.ج.م

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    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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