 رونالدو ″بات مصدر إلهاء″ ـ الدون: ″أحياناً تغلبك سخونة اللحظة″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.10.2022

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رياضة

رونالدو "بات مصدر إلهاء" ـ الدون: "أحياناً تغلبك سخونة اللحظة"

قال نادي مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن التشكيل الذي سيواجه فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي ‬‬‬‬‬يوم السبت وذلك بعد أن غادر اللاعب إلى غرفة الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنهام هوتسبير.

كريستيانو رونالدو (19/5/2020)

قال تن هاج إنه سيتعامل مع واقعة مغادرة رونالدو للملعب قبل دقائق من انتهاء المباراة التي جلس فيه احتياطياً (أرشيف)

أعلن مانشستر يونايتد في بيان يوم الخميس (20 اكتوبر/تشرين الأول 2022) أن كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق لن يكون ضمن قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬لكرة القدم يوم السبت.

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وتوجه رونالدو، البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء 2-صفر على توتنهام هوتسبير إلى، النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة بعد أن تركه المدرب إريك تن هاغ مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

وقال تن هاج بعد المباراة إنه سيتعامل مع الواقعة يوم الخميس، مشيراً إلى أن تركيزه منصب على الفريق.

وجاء في البيان: "كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت".. "باقي الفريق يركز بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة".

وأثار تصرف رونالدو انتقادات، إذ اعتبر بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق أن اللاعب البالغ عمره 37 عاماً بات مصدر إلهاء في أولد ترافورد.

وكتب رونالدو على انستغرام: "دائما ما حاولت أن أكون مثالاً يحتذى للاعبين صغار السن في كل الأندية التي مثلتها"، وتابع: "للأسف، لا يكون هذا ممكناً دائماً وأحياناً تغلبك سخونة اللحظة".

وأضاف "حالياً، أشعر أن علي مواصلة الاجتهاد في كارينغتون ودعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في أي مباراة". وتابع: "الاستسلام للضغط ليس خياراً. لم يكن خياراً. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نظل متحدين. قريباً سنكون سوياً مجدداً".

وسجل الدولي البرتغالي 24 هدفاً في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، عندما عاد إلى النادي الإنجليزي لفترة ثانية قادماً من يوفنتوس، لكنه شارك أساسياً في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري.

وسجل رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، هدفه رقم 700 في مسيرته في فوز يونايتد على إيفرتون هذا الشهر، في إنجاز جديد بمسيرته التي حصد فيها الكثير من الألقاب.

وساعد رونالدو، الذي فاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة خلال فترته الأولى مع النادي، البرتغال على الفوز ببطولة أوروبا 2016.

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن قرب رحيل رونالدو عن أولد ترافورد في الصيف، لكن تن هاج قال إنه جزء من خططه للموسم الحالي. ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة عن تشيلسي رابع الترتيب، بعد عشر مباريات.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)

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  • Fußball Champions League Finale 2016 Real Madrid - Atletio Madrid Ronaldo (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

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