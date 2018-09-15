رومينيغه يطالب بحماية أكثر للاعبين في البوندسيلغا

طالب رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه الاتحاد الألماني وحكام المباريات برد فعل واضح بعد تعرض ثلاثة من لاعبيه لإصابات خطيرة ستجعلهم يغيبون لأسابيع عن مباريات فريقهم.

وقال رومينيغه بهذا الخصوص "ما لا يروقنا جميعا هو الأسلوب العنيف الذي يلعب به الخصوم معنا. فهذا الأمر يجب وضع حد له في البوندسليغا. والاتحاد الألماني والحكام على وجه الخصوص مطالبون بتقديم بعض الحماية للاعبين".

وأثار التدخل العنيف للاعب باير ليفركوزن كريم بلعربي في حق لاعب بايرن ميونيخ رافينيا الكثير من ردود الأفعال، حيث وصفه أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ "بالضرر المتعمد". وكان رافينيا قد اصيب بتمزق جزئي في أربطة الكاحل. وعاقب الاتحاد الألماني لكرة القدم بلعربي بالإيقاف أربع مباريات وغرامة 10000 يورو. ورحبت إدارة بايرن ميونيخ بهذه العقوبة وطالبت باعتبارها نموذجا يحتدى به في بقية الحالات المشابهة.

بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على انطلاق البوندسليغا أصيب ثلاثة لاعبين من الفريق البافاري بإصابات ستبعدهم عن الملاعب لأسابيع وهؤلاء اللاعبين هم كينغسلي كومان ورافينيا وتوليسو. وفي تعليقه على ذلك قال رومينيغنه "لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وإلا فإننا بعد عشر مباريات فقط لن يكون بمقدورنا تكوين فريق من 11 لاعبا".

وعلى عكس مزاعم إدارة بايرن ميونيخ بكون فريقها هو الأكثر تعرضا للعنف من طرف لاعبي الأندية المنافسة، تشيرمعطيات نشرتها مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" إلى أن الفريق البافاري ليس ضمن الأندية الثلاثة الأولى الأكثر عرضة للتدخلات العنيفة في حق لاعبيها. إذ تتصدر أندية نورنبيرغ وفورتونا دوسلدوف وفولفسبورغ هذه القائمة.

يُذكر أن كريم بلعربي قد اعتذر عن الإصابة التي سببها لرافيينا وأكد في تدوينة له على مواقع التواصل على أن التدخل لم يكن مقصودا.

هـ.د