رومينيغه يدعو للتعامل بـ"جدية وعدل" مع الحارس مانويل نوير

في النقاش بشأن غياب مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، دعا كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى تعامل عادل وجاد مع الحارس العملاق.

وقال رومينيغه (67 عاما) في مقابلة مع موقع "تي-أونلاين" الألماني نشرت الموقع اليوم الأربعاء (الأول من فبراير/ شباط 2023): "على الجميع أن يضعوا في اعتبارهم ما قدمه لبايرن وللمنتخب الوطني".

"لم تكن أفضل فكرة"

صورة لمانويل نوير في المستشفى بعد حاث التزلج (10/12/2022)

خلال فترة الإجازة عقب نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، أصيب مانويل نوير بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج ليفتقد بايرن ميونيخ واحدا من أبرز عناصره لفترة طويلة.

وذكر رومينيغه: "هو بنفسه يعرف أنها لم تكن أفضل فكرة أن يتواجد على هذا المنحدر ويصاب. ولكن يجب تذكر أيضا أنه كان عائدا للتو من قطر ويعاني من الإحباط (بعد الخروج المبكر من كأس العالم)، وأراد أن يجعل ذهنه صافيا، ثم وقع ذلك الحادث".

"مسيرة نوير لم تنتهِ"

ولتعويض غياب نوير (36 عاما)، تعاقد بايرن ميونخ مع يان زومر حارس بوروسيا مونشنغلادباخ وينتظر أن يتولى حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي حتى الصيف المقبل. وتقول تقرير إعلامية إن الحارس الأول لمنتخب سويسرا انتقل إلى بايرن مقابل 8 ملايين يورو. ولم تتضح الصورة بعد حول إمكانية جاهزية نوير لبداية الموسم المقبل، وماذا سيقع بعد ذلك.

حديث بين مانويل نوير ويان زومر بعد نهاية مواجهة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح رومينيغه أنه لا يرى أن مسيرة نوير قد انتهت، وأضاف :"لقد أتقن دور حراسة المرمى، واختير كأفضل حارس في العالم خمس مرات. عندما يكون بصحة جيدة مجددا، سيعود بطموح هائل".

"المال لا يشتري الألقاب"

كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ (أرشيف)

وتحدث رومينيغه عن مواجهة بايرن ميونيخ مع باريس سان جرمان الفرنسي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا وقال إنه يرى أن الفريق الألماني على نفس مستوى سان جرمان رغم الفجوة بين الناديين من الناحية المالية. وقال رومينيغه :"لا يمكن شراء لقب دوري أبطال أوروبا. حتى مع تمتع أندية مثل باريس سان جرمان أو مانشستر سيتي بوضع مالي أفضل، تقدم ريال مدريد وبايرن إلى القمة مؤخرا".

يذكر أنه منذ عام 2011، استحوذت مجموعة "قطر للاستثمارات الرياضية" على نادي باريس سان جرمان. وسمح الدخل الإضافي الهائل للنادي الفرنسي بالاستثمار في بناء فريق أكبر وأكثر تكلفة حتى بات يضم نجوم بارزين أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار. ومع ذلك، قال رومينيغه إنه "لا يفترض أن يكون هذا هو الهدف" في بايرن.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)