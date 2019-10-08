رومينيغه معترفًا: عند إقالة هذا المدرب انهمرت دموعي!

كشف رئيس نادي بايرن ميونيخ عن أصعب اللحظات التي مرّت عليه في منصبه، وهي اللحظة التي أجبر فيها على إخبار صديقه أن عليه الرحيل من النادي.
وفي حوار مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يقول رومينيغه: "أتذكر جيدا، أن دموعي كادت تنهمر عندما قلت له أن وقتك انتهى في بايرن ميونيخ". ويتعلق الأمر بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك عقب هزيمة بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ27 من سبتمبر/ أيلول من موسم 2017 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وتابع رومينيغه قائلا: "لقد سمع مني ذلك، وقام من مقعده، وعانقني وهو يقول "كله تمام"". ويبدو أن الأمور اختلطت في هذه اللحظة على رومينيغه، لأنه بعد ذلك انهمرت دموعه بالفعل "لأنني لم أستحمل اللحظة"، يوضح أسطورة الكرة الألمانية: "اعتقدت أنه كان غاضبا بعض الشيء. لكنه فيما بعد بيّن على أنه شخصية كبيرة".
رومينيغه متحدثا عن أنشيلوتي: "كان أكثرالمدربين الذين عاشرتهم هدوءً... ربما كان علينا الصبر عليه قليلا".
واتخذت إدارة البافاري هذه الخطوة بعد سنة ونصف قضاها المدرب الإيطالي الكبير في صفوف الفريق، لكن الأمور لم تجر على ما يرام. وحسب رومينيغه: "لم تكن النتائج بمستوى ما ينتظره الفريق لكن كارلو إنسان رائع. ولا يزال صديقي إلى اليوم".
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يبدو أنه ورغم انقضاء أكثر من سنتين على إقالة أنشيلوتي من تدريب بايرن لا يزال ضمير رومينغه غير مرتاح: "كان أكثرالمدربين الذين عاشرتهم هدوءً. حتى في المواقف الحرجة جدا، لم يفقد أبدا أعصابه. ربما كان علينا الصبر عليه قليلا".
يذكر أن بايرن ميونيخ تعاقد مع كارلو أنشيلوتي خلفا للإسباني بيب غوارديولا، الذي غادر النادي بعد ثلاث سنوات قضاها في "أليانز أرينا"، وذلك في نهاية أيلول/ سبتمبر من عام 2017.
وحين أنهى صاحب الأرقام القياسية في عدد ألقاب الدوري تعاقده مع أنشيلوتي، استعان ولسنة بالألماني البارع يوب هاينكس، وذلك بعد مرحلة انتقالية من أربعة أسابيع تولى فيها مهمة القيادة لاعب بايرن السابق النجم الفرنسي ويلي سانيول.
و.ب
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان