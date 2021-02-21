رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة

منذ سنوات توجه منظمات حقوقية دولية اتهامات لقطر بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية تقارير إعلامية تتحدث عن أوضاع مأساوية وأكثر من 6500 حالة وفاة بين العمال الأجانب في منشآت مونديال الدوحة 2022، منذ منح قطر حق تنظيم البطولة.

ويوم السبت الماضي، وخلال مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورغ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني، بوندسليغا، رفع مشجعون للفريق البافاري يافطة كبيرة كان من بين ما كتب عليها: لأجل المال نحن نغسل وننظف كل شيء".

إنها حلقة في مسلسل متكرر من احتجاجات مشجعي بايرن على تنظيم بايرن معسكر التدريب الشتوي بانتظام في الدوحة. علاوة على ذلك فإن شركة الطيران القطرية هي أحد أكبر الرعاة لبايرن ميونيخ منذ سنوات.

الاحتجاج على الشراكة مع قطر ليس جديدا، فمثلا رفعت في 27 من يناير 2019، يافطات عليها صورة رمينيغه وأولي هونيس وقد غطت الأموال عيناً لكلّ منهما.

وفي ردٍّ على تلك الاحتجاجات بدا الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، كارل هاينز رومينيغه، غير متأثر، وقال في حديث مع محطة غرب ألمانيا (WDR) "بايرن ميونيخ لديهشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وهنا لم أكن يوما منافقا، وإذا جاز لي التعبير فسأقول: لقد حصلنا على أموال جيّدة من هذا العقد".

وتابع رومينيغه حديثه قائلا: مبدئيا يجب القول أيضا إن قطر من بين جميع الدول العربية، يوجد فيها حاليًا أفضل أو أكبر الإصلاحات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل. أما أنه ليس لديهم معيار مماثل لما في ألمانيا أو أوروبا، فهذا أمر معلوم".

وأعرب رومينيغه عن إيمانه بأنه من خلال كرة القدم ستتحسن الحقوق وقال "من حيث المبدأ أنا متفائل بأن حقوق الإنسان والعمل في هذه البلدان، وخاصة في قطر، ستتحسن أيضا من خلال كرة القدم".

ص.ش/و.ب