رومانيا: غابة جديدة في جبال الكاربات

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في رومانيا يتم إنشاء أكبر محمية طبيعية في أوروبا. 2000 كيلومتر مربع طبيعة بكر كما كانت قبل 200 عام. لكن المشروع صعب التحقيق بسبب الطلب العالي على الخشب الثمين من الأشجار القديمة.
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
قال مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف إن منتخب رومانيا يختلف عن أيسلندا ويمتاز بـ"نزعة هجومية أكبر. وسيكون تحديا مختلفا". كلام لوف جاء في وقت يعاني المانشافت من عدة إصابات قبيل خوض ثاني مباراة له في تصفيات كأس العالم.
عجز رجال الإطفاء عن السيطرة على حريق غابات بجزيرة إيفيا اليونانية، بينما كافحت طواقم الطوارئ أكثر من عشرة حرائق غابات في أنحاء البلاد. والتي تأججت بسبب ارتفاع كبير غير موسمي في درجات الحرارة والرياح القوية.
غالبا ما يعمل باحثو المناخ في ظل ظروف مناخية قاسية. يجمع العلماء وقائع حول التغير المناخي بين الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الألب، وفي المنطقة القاحلة شمال القطب الشمالي أو في المناطق المدارية الحارة والرطبة.
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