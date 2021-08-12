 رومانيا: غابة جديدة في جبال الكاربات | العولمة 3000 | DW | 04.06.2022

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العولمة 3000

رومانيا: غابة جديدة في جبال الكاربات

في رومانيا يتم إنشاء أكبر محمية طبيعية في أوروبا. 2000 كيلومتر مربع طبيعة بكر كما كانت قبل 200 عام. لكن المشروع صعب التحقيق بسبب الطلب العالي على الخشب الثمين من الأشجار القديمة.

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