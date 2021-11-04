رومانيا تشهد كارثة صحية جراء الموجة الرابعة من جائحة كورونا

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تعتبر رومانيا واحدة من أقل الدول من حيث معدلات التطعيم ضد كوفيد 19في الاتحاد الأوروبي. اذ يبغ عدد المحصنين بالكامل ثلث البالغين فقط. وهو أمر وصفه الرئيس الروماني بالكارثي.
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أزيد من 37 ألف حالة، هي الأعلى منذ ظهور الوباء.
تعتزم ألمانيا إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم. ووزير الصحة الألماني يقول إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا.
دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
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