 رومانيا تشهد كارثة صحية جراء الموجة الرابعة من جائحة كورونا | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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DW الأخبار

رومانيا تشهد كارثة صحية جراء الموجة الرابعة من جائحة كورونا

تعتبر رومانيا واحدة من أقل الدول من حيث معدلات التطعيم ضد كوفيد 19في الاتحاد الأوروبي. اذ يبغ عدد المحصنين بالكامل ثلث البالغين فقط. وهو أمر وصفه الرئيس الروماني بالكارثي.

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