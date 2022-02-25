 رومانيا: الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري هناك | مراسلون حول العالم | DW | 25.02.2022

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مراسلون حول العالم

رومانيا: الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري هناك

بعد فشل الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، نما التوتر في رومانيا جار أوكرانيا وعضو حلف شمال الأطلسي. والآن تريد الولايات المتحدة إرسال قواتها إلى هناك.

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From left, Lithuania's President Gitanas Nauseda, German Chancellor Olaf Scholz,Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, European Commission President Ursula von der Leyen, Italy’s Prime Minister Mario Draghi and Denmark’s Prime Minister Mette Frederiksen during a round table meeting at an extraordinary EU summit on Ukraine in Brussels, Thursday, Feb 24, 2022. Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS

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Links: Russian President Vladimir Putin speaks during a joint press conference with German Chancellor following their meeting over Ukraine security at the Kremlin, in Moscow, on February 15, 2022. - The Kremlin, earlier on February 15, 2022, confirmed a pullback of some Russian forces from Ukraine's borders but said the move was planned and stressed Russia would continue to move troops across the country as it saw fit. (Photo by Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP) (Photo by MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP via Getty Images) Mitte: European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell gives a press conference during a Foreign Affairs Council meeting at the EU headquarters in Brussels on November 15, 2021. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images) Rechts: US President Joe Biden speaks about Russia and Ukraine in the East Room of the White House on February 15, 2022 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

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