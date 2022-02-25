رومانيا: الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري هناك

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بعد فشل الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، نما التوتر في رومانيا جار أوكرانيا وعضو حلف شمال الأطلسي. والآن تريد الولايات المتحدة إرسال قواتها إلى هناك.
رغم أن أوكرانيا ضاعفت ميزانيتها العسكرية واكتسبت خبرات جديدة؛ تبقى مقارنة قوتها العسكرية مع روسيا في صالح روسيا تماما. فالجيش الروسي هو الثاني على العالم ويتفوق بفارق كبير عددا وعتادا، فكيف تبدو المقارنة بين الطرفين؟
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.
تعهد زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتكتلات كالاتحاد الأوروبي والناتو بتشكيل جبهة موحدة ضد موسكو. فما أقصى ما هدد به الغرب "الدب الروسي"؟ وهل سيتوقف الأمر على فرض عقوبات على القطاع المالي؟
رغم أن القوى الغربية أجمعت على أن التحرك العسكري الروسي في المنطقتين الانفصاليتين بعد الاعتراف بهما، لا يرقى إلى مستوى "الغزو"، إلا أنها تتجه لفرض عقوبات على موسكو وسط أنباء عن "عقوبات محدودة" قابلة للتشديد.
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