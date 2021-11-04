رومانيا: الفساد في زمن كورونا

بروكسل تحث سعيد على استئناف عمل البرلمان والفصل بين السلطات

دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة قبل نحو ثلاثة أشهر، هذا بالتزامن مع زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لتونس.