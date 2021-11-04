رومانيا: الفساد في زمن كورونا

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رومانيا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والفساد فيها مستشرٍ لأبعد الحدود والمواطنون لا يثقون كثيراً في الحكومة التي لا يستجيب أحد تقريباً لمطالبتها للشعب بأخذ اللقاح. والآن تستعد البلاد لموجة كورونا قاسية.
مع إغلاق دول البلقان حدودها بوجه المهاجرين، والصعوبات المتزايدة التي يواجهونها أثناء سعيهم للوصول إلى دول أوروبا الغربية، تحولت رومانيا تدريجياً إلى ممر هجرة، يؤمن لعابريه فرصة للاستراحة ربما والتخطيط لإكمال رحلتهم.
دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة قبل نحو ثلاثة أشهر، هذا بالتزامن مع زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لتونس.
أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وإقالته الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
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