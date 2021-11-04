 رومانيا: الفساد في زمن كورونا | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رومانيا: الفساد في زمن كورونا

رومانيا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والفساد فيها مستشرٍ لأبعد الحدود والمواطنون لا يثقون كثيراً في الحكومة التي لا يستجيب أحد تقريباً لمطالبتها للشعب بأخذ اللقاح. والآن تستعد البلاد لموجة كورونا قاسية.

مشاهدة الفيديو 02:15

المزيد من المركز الإعلامي

الجائحة - بين الكوارث والآمال 04.11.2021

رومانيا تشهد كارثة صحية جراء الموجة الرابعة من جائحة كورونا 20.10.2021

مظاهرات حاشدة مناهضة للرئيس البرازيلي بولسونارو 04.07.2021

الصين تحكم على صحفية بالسجن لنشرها فيديوهات عن الفساد 28.12.2020

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

A group of migrants rest in a field near the Serbian village Majdan, close to the Hungary and Romania borders, on May 21, 2021. - Inside an abandoned house, onions sizzle as mother-of-four Seror struggles to cook an Iraqi speciality over an open fire, trying to maintain an illusion of home for her loved ones. The Alhayani family are among hundreds of people from the Middle East, Africa and Asia sheltering in derelict houses in Serbian villages close to the Hungary and Romania borders. Most are trying to get to Western Europe via Romania, a new hotspot on the Balkan migrant route where arrival numbers have been rising rapidly in the past two years. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP)

الطريق إلى رومانيا.. محطة استراحة أم مستقر للمهاجرين؟ 04.08.2021

مع إغلاق دول البلقان حدودها بوجه المهاجرين، والصعوبات المتزايدة التي يواجهونها أثناء سعيهم للوصول إلى دول أوروبا الغربية، تحولت رومانيا تدريجياً إلى ممر هجرة، يؤمن لعابريه فرصة للاستراحة ربما والتخطيط لإكمال رحلتهم.

Kais Saied (M), Präsident von Tunesien, und Josep Borrell (l), EU-Außenbeauftragter, gehen gemeinsam spazieren. Borrell ist zu Besuch in Tunesien. +++ dpa-Bildfunk +++

بروكسل تحث سعيد على استئناف عمل البرلمان والفصل بين السلطات 19.10.2021

دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة قبل نحو ثلاثة أشهر، هذا بالتزامن مع زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لتونس.

This picture taken on August 6, 2019 shows a view of sewage water running along the concrete canal of the dry Beirut river in the Lebanese capital. - Four years after a trash crisis sparked political protests in Lebanon, the garbage stench is back and government efforts to address it have sparked demands for better waste management. In the Beirut suburb of Bourj Hammoud, a seaside landfill that reopened to solve the 2015 crisis will be full by the end of the summer. (Photo by JOSEPH EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة تحذر من نقص في مياه الشرب يهدد الملايين في لبنان 21.08.2021

©Yassine Mahjoub/MAXPPP - Tunisia adopted a new government on Monday, October 11, eleven weeks after the ousting of the previous cabinet by President KavØs SavØed, who assumed full powers on July 25. The President of the Republic promulgates a decree appointing the head of government and its members, the presidency said in a statement shortly before the official television broadcast of the swearing-in ceremony. In a speech during the swearing-in, 63-year-old Prime Minister Najla Bouden said that the fight against corruption will be the most important objective of her government, which has 25 members in addition to its head. (Tunisian presidency) .

الحكومة الجديدة في تونس تؤدي اليمين الدستورية 11.10.2021

أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وإقالته الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.