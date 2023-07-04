قبل سبعة أشهر من هجوم روسيا على أوكرانيا بدأ فريق فيلم عمله في ليتوانيا، حيث يرافق قوات الناتو ورئيسة بلدية وزوجين متقاعدين وفنانا لاتفيا روسيا. ثم جاء يوم 24 فبراير 2022.
منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، بدأت رئيسة بلدية روكلا وجميع أفراد عائلتها بالتدرب على حمل السلاح ضمن قوة شبه عسكرية للدفاع الوطني. وهي ترى أن التهديد العسكري الروسي لغرب أوروبا حقيقي. أما المتقاعد غيورغي، المولود في بيلاروسيا، فيرى أن ذلك مجرد دعاية غربية.
فيلم "روكلا - لا عدو يلوح في الأفق حاليا" يعيد الزمن إلى الوراء لإدراك اليقين بشأن الوضع الراهن في أوروبا الذي غيره الغزو الروسي لأوكرانيا.
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DW عربية
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