 روكلا - لا عدو يلوح في الأفق حاليا | تقارير جديدة | DW | 04.07.2023

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تقارير جديدة

روكلا - لا عدو يلوح في الأفق حاليا

قبل سبعة أشهر من هجوم روسيا على أوكرانيا بدأ فريق فيلم عمله في ليتوانيا، حيث يرافق قوات الناتو ورئيسة بلدية وزوجين متقاعدين وفنانا لاتفيا روسيا. ثم جاء يوم 24 فبراير 2022.

DW Dokumentationen | Rukla - Momentan keine Feindsicht

منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، بدأت رئيسة بلدية روكلا وجميع أفراد عائلتها بالتدرب على حمل السلاح ضمن قوة شبه عسكرية للدفاع الوطني. وهي ترى أن التهديد العسكري الروسي لغرب أوروبا حقيقي. أما المتقاعد غيورغي، المولود في بيلاروسيا، فيرى أن ذلك مجرد دعاية غربية. 


فيلم "روكلا - لا عدو يلوح في الأفق حاليا" يعيد الزمن إلى الوراء لإدراك اليقين بشأن الوضع الراهن في أوروبا الذي غيره الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 10 يوليو/تموز 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 10 يوليو/تموز 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 10 يوليو/تموز 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 11 يوليو/تموز 2023 – 01:00 UTC
الخميس 13 يوليو/تموز 2023 – 11:00 UTC
الخميس 13 يوليو/تموز 2023 – 15:00 UTC
السبت 15 يوليو/تموز 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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