 روس يفرون إلى ألمانيا هربا من التعبئة الجزئية في روسيا | DW الأخبار | DW | 28.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

روس يفرون إلى ألمانيا هربا من التعبئة الجزئية في روسيا

في أعقاب إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية فر آلاف الروس خوفا من الانضمام الاجباري للحرب في أوكرانيا. بعض هؤلاء وصل إلى ألمانيا ولكنهم يخشون من الترحيل بحسب القوانين الأوروبية.

المزيد من المركز الإعلامي

تراجع في حماس المواطنين في الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

تراجع في حماس المواطنين في الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من أوكرانيا 12.12.2022

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟ 20.10.2022

اتهمت الأمم المتحدة وواشنطن موسكو بنقل مئات الآلاف من الأوكرانيين قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها أو إلى روسيا.

واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا 08.09.2022

Police officers stand near police buses with detained demonstrators during a protest against a partial mobilization near Red Square with the Spasskaya Tower and St. Basil's Cathedral in the background in Moscow, Russia, Saturday, Sept. 24, 2022. (AP Photo)

زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة 25.09.2022

المزيد German News Service

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von MADE in Germany vom 27.12.2022 verwenden!*** MADE in Germany vom 27.12.2022. Rechte: DW

نقص في العمالة الماهرة 28.12.2022

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von MADE in Germany vom 27.12.2022 verwenden!*** MADE in Germany vom 27.12.2022. Rechte: Max-Planck-Gesellschaft

نباتات مقاومة لتغير المناخ؟ 28.12.2022

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von MADE in Germany vom 27.12.2022 verwenden!*** MADE in Germany vom 27.12.2022. Rechte: IBM

الكمبيوتر الكمي - أصبح حقيقة 28.12.2022

شركة بولندية تقدم خدمة توفير مخابئ للوقاية من الكوراث. سعر المخبأ المخصص لثمانية أشخاص يصل لستمئة ألف يورو.

شركة بولندية توفر مخابئ للوقاية من الكوارث والطلب في تنام 27.12.2022

المزيد DW الأخبار

المنتخبات الخليجية تستعد للمشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25

المنتخبات الخليجية تستعد للمشاركة في "خليجي 25" في العراق 28.12.2022

حكومة كوسوفو أغلقت أكبر معبر حدودي في شمال كوسوفو مع جارتها صربيا.

توترات منذرة بالخطر بين صربيا وكوسوفو 28.12.2022

المدفعية الروسية تستهدف أهدافا مدنية. كثير من السكان يائسون ويهربون من المدينة.

أوكرانيا: هجمات جديدة على خيرسون 28.12.2022

كوسكو يشتري حصة في بعض الأرصفة في هامبورغ ما أثار قلق الكثيرين

اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص ومكامن الخطر 28.12.2022

اقرأ أيضا

CALAIS, FRANCE - NOVEMBER 03: Migrants walk through heavy rain and carry their belongings in rubbish bags past the security fencing on the approach to the ferry terminal on November 03, 2022 in Calais, France. Around 2,000 migrants are reportedly living in northern France, many sleeping rough scattered around the Calais and Dunkirk area, as they wait to cross the English Channel on board small boats or smuggled in lorries. The British government's system for holding and processing asylum seekers and other migrants has been heavily scrutinised in recent weeks, amid complaints about conditions at migrant processing sites. It is reported that up to 38,000 people have arrived in the UK after crossing the Channel in over 900 boats. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

بعد عبور المانش.. لاجئون في بريطانيا يتهددهم الترحيل إلى رواندا 24.12.2022

يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع "مرعب" يثير قلقهم، لكن ذلك لم يثن الكثيرين عن المخاطرة بركوب القوارب الهشة وعبور بحر المانش، حيث بلغ عدد الواصلين مستوى قياسيا عام 2022.

Eine Frau betrachtet das Grab ihres Mannes, einem ukrainischen Soldaten, der an der Frontlinie gestorben ist. +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تقضي عيد الميلاد تحت إنذارات وتأهب لقصف روسي جديد 25.12.2022

أطلقت صفارات الإنذار في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد بعد تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية بأن حالة التأهب جاءت بعد تحليق مقاتلات روسية في سماء روسيا البيضاء.

In this image from video provided by the United Nations, Germany's U.N. Ambassador Antje Leendertse speaks during a United Nations Security Council meeting, Monday, April 11, 2022. (UNTV via AP)

ألمانيا تنتقد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا 20.12.2022

قالت ألمانيا إن وصول شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا فاقم من الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.

16.12.2022, Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten feuern eine Pion (M-1975) Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تحفيزات من اليسار الألماني لروسيا مقابل إنهاء الحرب الأوكرانية 22.12.2022

أكد حزب اليسار الألماني أنه يركز على المبادرات الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار رئيس الحزب إلى ضرورة إجراء مبادرة أوروبية مشتركة لتحفيز روسيا على إنهاء الحرب مقابل تعليق العقوبات المفروضة عليها.