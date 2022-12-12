روس يفرون إلى ألمانيا هربا من التعبئة الجزئية في روسيا

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في أعقاب إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية فر آلاف الروس خوفا من الانضمام الاجباري للحرب في أوكرانيا. بعض هؤلاء وصل إلى ألمانيا ولكنهم يخشون من الترحيل بحسب القوانين الأوروبية.
يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع "مرعب" يثير قلقهم، لكن ذلك لم يثن الكثيرين عن المخاطرة بركوب القوارب الهشة وعبور بحر المانش، حيث بلغ عدد الواصلين مستوى قياسيا عام 2022.
أطلقت صفارات الإنذار في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد بعد تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية بأن حالة التأهب جاءت بعد تحليق مقاتلات روسية في سماء روسيا البيضاء.
قالت ألمانيا إن وصول شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا فاقم من الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.
أكد حزب اليسار الألماني أنه يركز على المبادرات الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار رئيس الحزب إلى ضرورة إجراء مبادرة أوروبية مشتركة لتحفيز روسيا على إنهاء الحرب مقابل تعليق العقوبات المفروضة عليها.
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