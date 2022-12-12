روس يفرون إلى ألمانيا هربا من التعبئة الجزئية في روسيا

بعد عبور المانش.. لاجئون في بريطانيا يتهددهم الترحيل إلى رواندا

يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع "مرعب" يثير قلقهم، لكن ذلك لم يثن الكثيرين عن المخاطرة بركوب القوارب الهشة وعبور بحر المانش، حيث بلغ عدد الواصلين مستوى قياسيا عام 2022.